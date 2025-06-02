В Турции назвали сроки возможных переговоров по Украине на уровне лидеров
Администрация Эрдогана: сроков переговоров по Украине на уровне лидеров нет
Флаги России и Украины. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн – РИА Новости. Информации о конкретных сроках возможных переговоров по Украине на уровне лидеров нет, все будет зависеть от хода и итогов переговоров делегаций в Стамбуле, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан ранее допустил возможность принятия саммита с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского для достижения устойчивого прекращения огня на Украине. Эрдоган в ходе телефонного разговора с Зеленским перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле выразил надежду на встречу лидеров, сообщила канцелярия главы турецкого государства.
"Нет, конкретных сроков нет. Все будет зависеть от хода и итогов переговоров", - сказал представитель администрации турецкого лидера.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.