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В Турции назвали сроки возможных переговоров по Украине на уровне лидеров - РИА Новости, 02.06.2025
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05:22 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020368497.html
В Турции назвали сроки возможных переговоров по Украине на уровне лидеров
В Турции назвали сроки возможных переговоров по Украине на уровне лидеров - РИА Новости, 02.06.2025
В Турции назвали сроки возможных переговоров по Украине на уровне лидеров
Информации о конкретных сроках возможных переговоров по Украине на уровне лидеров нет, все будет зависеть от хода и итогов переговоров делегаций в Стамбуле,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T05:22:00+03:00
2025-06-02T05:22:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июн – РИА Новости. Информации о конкретных сроках возможных переговоров по Украине на уровне лидеров нет, все будет зависеть от хода и итогов переговоров делегаций в Стамбуле, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан ранее допустил возможность принятия саммита с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского для достижения устойчивого прекращения огня на Украине. Эрдоган в ходе телефонного разговора с Зеленским перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле выразил надежду на встречу лидеров, сообщила канцелярия главы турецкого государства. "Нет, конкретных сроков нет. Все будет зависеть от хода и итогов переговоров", - сказал представитель администрации турецкого лидера. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя. Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250602/turtsiya-2020364735.html
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в мире, россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Турции назвали сроки возможных переговоров по Украине на уровне лидеров

Администрация Эрдогана: сроков переговоров по Украине на уровне лидеров нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн – РИА Новости. Информации о конкретных сроках возможных переговоров по Украине на уровне лидеров нет, все будет зависеть от хода и итогов переговоров делегаций в Стамбуле, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан ранее допустил возможность принятия саммита с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского для достижения устойчивого прекращения огня на Украине. Эрдоган в ходе телефонного разговора с Зеленским перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле выразил надежду на встречу лидеров, сообщила канцелярия главы турецкого государства.
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Турция рассчитывает на подвижки в вопросе прекращения огня на Украине
Вчера, 03:09
"Нет, конкретных сроков нет. Все будет зависеть от хода и итогов переговоров", - сказал представитель администрации турецкого лидера.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Мединский рассказал о настрое перед переговорами в Стамбуле
1 июня, 22:25
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВладимир ЗеленскийООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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