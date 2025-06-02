https://ria.ru/20250602/most-2020404809.html
На строительство нового моста в Брянской области потребуется четыре месяца
На строительство нового моста в Брянской области потребуется четыре месяца - РИА Новости, 02.06.2025
На строительство нового моста в Брянской области потребуется четыре месяца
На строительство нового моста в Выгоничском районе Брянской области потребуется 3,5 - 4 месяца, если проводить конкурсную процедуру, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:00:00+03:00
2025-06-02T11:00:00+03:00
2025-06-02T11:09:00+03:00
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
выгоничский район
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 2 июн – РИА Новости. На строительство нового моста в Выгоничском районе Брянской области потребуется 3,5 - 4 месяца, если проводить конкурсную процедуру, сообщил журналистам губернатор Александр Богомаз."Если проводить конкурсную процедуру, потребуется где-то три с половиной-четыре месяца. Если в федеральном центре будет принято решение определить организацию, без торгов определить ее, поручить и сделать мост, то это будет полтора-два месяца", - сказал Богомаз.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393805.html
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брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, выгоничский район, александр богомаз, москва
Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия, Выгоничский район, Александр Богомаз, Москва
На строительство нового моста в Брянской области потребуется четыре месяца
Богомаз: на строительство нового моста в Выгоничском районе потребуется 4 месяца