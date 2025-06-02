https://ria.ru/20250602/mintsifry-2020550993.html

Минцифры выдвинуло предложение по строительству станций 5G

Минцифры выдвинуло предложение по строительству станций 5G - РИА Новости, 02.06.2025

Минцифры выдвинуло предложение по строительству станций 5G

Минцифры России предлагает направить деньги с аукционов диапазонов частот, которые пройдут до конца года, на строительство базовых станций 5G, заявил глава... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:25:00+03:00

2025-06-02T20:25:00+03:00

2025-06-02T20:25:00+03:00

экономика

россия

москва

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Минцифры России предлагает направить деньги с аукционов диапазонов частот, которые пройдут до конца года, на строительство базовых станций 5G, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025. "Единственное, что я могу сказать, что … все деньги, которые мы получим на этих двух аукционах, пойдут обратно на поддержку строительства 5G-сети. … Такие дискуссии у нас ведутся. Я думаю, решение будет принято до проведения аукционов. … Ну вот считайте, в 100 миллиардов рублей мы оцениваем создание сети в Москве..., ну значит 25% мы пока планируем вернуть уже операторам на строительство", - сказал Шадаев. Также он добавил, что сохранятся льготные тарифы на оплату частот. По словам министра, в диапазоне, который выставят на аукцион, необходимо в 1,5-2 раза больше базовых станций. В апреле Шадаев сообщил, что министерство до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G. Он уточнил, что будет выставлено два лота в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Позже он уточнил, что стоимость каждого лота превысит 20 миллиардов рублей, их цена определяется по жесткой методике.

https://ria.ru/20250602/ii-2020549984.html

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экономика, россия, москва, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)