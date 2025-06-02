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Минцифры выдвинуло предложение по строительству станций 5G - РИА Новости, 02.06.2025
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20:25 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/mintsifry-2020550993.html
Минцифры выдвинуло предложение по строительству станций 5G
Минцифры выдвинуло предложение по строительству станций 5G - РИА Новости, 02.06.2025
Минцифры выдвинуло предложение по строительству станций 5G
Минцифры России предлагает направить деньги с аукционов диапазонов частот, которые пройдут до конца года, на строительство базовых станций 5G, заявил глава... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:25:00+03:00
2025-06-02T20:25:00+03:00
экономика
россия
москва
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Минцифры России предлагает направить деньги с аукционов диапазонов частот, которые пройдут до конца года, на строительство базовых станций 5G, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025. "Единственное, что я могу сказать, что … все деньги, которые мы получим на этих двух аукционах, пойдут обратно на поддержку строительства 5G-сети. … Такие дискуссии у нас ведутся. Я думаю, решение будет принято до проведения аукционов. … Ну вот считайте, в 100 миллиардов рублей мы оцениваем создание сети в Москве..., ну значит 25% мы пока планируем вернуть уже операторам на строительство", - сказал Шадаев. Также он добавил, что сохранятся льготные тарифы на оплату частот. По словам министра, в диапазоне, который выставят на аукцион, необходимо в 1,5-2 раза больше базовых станций. В апреле Шадаев сообщил, что министерство до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G. Он уточнил, что будет выставлено два лота в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Позже он уточнил, что стоимость каждого лота превысит 20 миллиардов рублей, их цена определяется по жесткой методике.
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экономика, россия, москва, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Москва, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры выдвинуло предложение по строительству станций 5G

Шадаев предложил направить деньги с аукционов частот на строительство сетей 5G

© Depositphotos.com / nirutdps Сеть 5G
Сеть 5G - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Depositphotos.com / nirutdps
Сеть 5G . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Минцифры России предлагает направить деньги с аукционов диапазонов частот, которые пройдут до конца года, на строительство базовых станций 5G, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025.
"Единственное, что я могу сказать, что … все деньги, которые мы получим на этих двух аукционах, пойдут обратно на поддержку строительства 5G-сети. … Такие дискуссии у нас ведутся. Я думаю, решение будет принято до проведения аукционов. … Ну вот считайте, в 100 миллиардов рублей мы оцениваем создание сети в Москве..., ну значит 25% мы пока планируем вернуть уже операторам на строительство", - сказал Шадаев.
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Также он добавил, что сохранятся льготные тарифы на оплату частот. По словам министра, в диапазоне, который выставят на аукцион, необходимо в 1,5-2 раза больше базовых станций.
В апреле Шадаев сообщил, что министерство до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G. Он уточнил, что будет выставлено два лота в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Позже он уточнил, что стоимость каждого лота превысит 20 миллиардов рублей, их цена определяется по жесткой методике.
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ЭкономикаРоссияМоскваМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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