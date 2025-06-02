https://ria.ru/20250602/minobrnauki-2019790133.html

Минобрнауки назвало реальную причину понижения вузов РФ в мировом рейтинге

Минобрнауки назвало реальную причину понижения вузов РФ в мировом рейтинге - РИА Новости, 02.06.2025

Минобрнауки назвало реальную причину понижения вузов РФ в мировом рейтинге

Сам факт снижения позиций части российских университетов в рейтинге CWUR Global 2000, вышедшем 2 июня, нисколько не означает падения их реальной... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:01:00+03:00

2025-06-02T07:01:00+03:00

2025-06-02T08:35:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сам факт снижения позиций части российских университетов в рейтинге CWUR Global 2000, вышедшем 2 июня, нисколько не означает падения их реальной конкурентоспособности, а является следствием политической конъюнктуры в западных научных журналах. Так Минобрнауки прокомментировало РИА Новости утверждение издателя академического рейтинга университетов мира, который связал падение российских вузов с сокращением финансирования со стороны правительства РФ.В глобальный список 2000, составленный Центром мировых рейтингов университетов (CWUR) в 2025 году, вошли 43 российских университета, включая научно-исследовательские институты. В официальных комментариях к рейтингу сказано, что "Россия с трудом выдерживает конкуренцию в мире", "70 процентов российских университетов ухудшили свои позиции".В данном рейтинге 12 вузов из России улучшили свои показатели по сравнению с прошлым годом, при этом один сохранил свое место, а 30 — ухудшили свои позиции, включая Московский государственный университет (МГУ), который опустился на 12 позиций, оказавшись на 245–ом месте. Основным фактором снижения эффективности научных исследований в российских университетах зарубежные эксперты назвали "усиление глобальной конкуренции со стороны хорошо финансируемых институтов"."В то время, как несколько стран уделяют развитию образования и науки приоритетное внимание, Россия с трудом поспевает за ними", — прокомментировал итоги рейтинга и позиции российских вузов в нем президент Центра мировых рейтингов университетов, доктор Надим Махассен. При этом он выразил мнение, что "без усиления финансирования и стратегического планирования Россия рискует еще больше отстать в быстро меняющемся мировом академическом ландшафте".Между тем в Минобрнауки РФ видят совершенно иную причину ослабления позиций российских вузов."Это, прежде всего, следствие исключительно высокого удельного веса библиометрических показателей, вклад которых в итоговую оценку рейтинга CWUR Global 2000 составляет 40 процентов", — говорится в сообщении министерства.В ведомстве РИА Новости пояснили, что с февраля 2022 года многие западные научные журналы под влиянием политической конъюнктуры в своих странах с большой неохотой принимают к публикации статьи российских авторов."В ряде случаев издатели занимают даже откровенно дискриминационную позицию. Более того, провайдеры ведущих наукометрических баз закрыли к ним доступ для научных и образовательных организаций из России, что лишает наши вузы возможности проводить регулярный и достоверный мониторинг своей публикационной активности", — подчеркнули в Минобрнауки.При этом в сообщение ведомства указано, что в этих условиях куда более объективную оценку достижений российской высшей школы дает созданный во исполнение поручения президента России Московский международный рейтинг "Три миссии университета"."Он основывается исключительно на объективных показателях, среди которых на долю библиометрических параметров приходится не более 17 процентов итоговой оценки, зато учитываются такие метрики, как победы студентов университета в международных студенческих олимпиадах, доля иностранных студентов, кадровая обеспеченность вузов и другие", — подчеркнули в министерстве.В рейтинг "Три миссии университета" в 2024 году вошли 2000 университетов, в том числе 152 отечественных вуза. Ведущий российский вуз – МГУ им. М.В. Ломоносова занял 17-е место. В данном рейтинге Россия занимает 3-е место в мире, уступая лишь США и Китаю.

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общество, россия, сша, китай, cwur, социальный навигатор, сн_образование, мгу имени м. в. ломоносова, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), рейтинг