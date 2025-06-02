https://ria.ru/20250602/lukashenko-2020378726.html
Лукашенко отправится в Китай
Лукашенко отправится в Китай - РИА Новости, 02.06.2025
Лукашенко отправится в Китай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Китай, где будет находиться с визитом со 2 по 4 июня, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T08:59:00+03:00
2025-06-02T08:59:00+03:00
2025-06-02T09:12:00+03:00
в мире
китай
александр лукашенко
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МИНСК, 2 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Китай, где будет находиться с визитом со 2 по 4 июня, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого"."В Пекине пройдет традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с председателем КНР. Сначала в формате "один на один", а затем в неформальной обстановке Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, как планируется, обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив", - говорится в сообщении.В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества. Программой визита запланирован и ряд других переговоров и встреч, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250526/putin-2019225661.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, александр лукашенко
В мире, Китай, Александр Лукашенко
Лукашенко отправится в Китай
Лукашенко 2-4 июня отправится в Китай, где проведет переговоры с Си Цзиньпином