https://ria.ru/20250602/krasnojarsk-2020381392.html
В Красноярске люлька придавила рабочего на стройке
В Красноярске люлька придавила рабочего на стройке - РИА Новости, 02.06.2025
В Красноярске люлька придавила рабочего на стройке
Грузоподъемная люлька сорвалась с высоты 17-го этажа и придавила рабочего на стройке в Красноярске, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:17:00+03:00
2025-06-02T09:17:00+03:00
2025-06-02T09:17:00+03:00
происшествия
таджикистан
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КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Грузоподъемная люлька сорвалась с высоты 17-го этажа и придавила рабочего на стройке в Красноярске, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Сегодня около 11.00 часов (07.00 мск) в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия поступило сообщение о гибели рабочего на строительной площадке по улице Дудинская города Красноярска… начата процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на строительной площадке жилого комплекса на 42-летнего мужчину с высоты 17-го этажа упала грузоподъемная люлька. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что погибший является гражданином Таджикистана. В настоящее время также устанавливается факт наличия или отсутствия официальных трудовых отношений.
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РИА Новости
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происшествия, таджикистан
Происшествия, Таджикистан
В Красноярске люлька придавила рабочего на стройке
В Красноярске мигрант погиб на стройке из-за упавшей с 17-ого этажа люльки