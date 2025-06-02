https://ria.ru/20250602/krasnojarsk-2020381392.html

В Красноярске люлька придавила рабочего на стройке

В Красноярске люлька придавила рабочего на стройке - РИА Новости, 02.06.2025

В Красноярске люлька придавила рабочего на стройке

Грузоподъемная люлька сорвалась с высоты 17-го этажа и придавила рабочего на стройке в Красноярске, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:17:00+03:00

2025-06-02T09:17:00+03:00

2025-06-02T09:17:00+03:00

происшествия

таджикистан

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КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Грузоподъемная люлька сорвалась с высоты 17-го этажа и придавила рабочего на стройке в Красноярске, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Сегодня около 11.00 часов (07.00 мск) в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия поступило сообщение о гибели рабочего на строительной площадке по улице Дудинская города Красноярска… начата процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на строительной площадке жилого комплекса на 42-летнего мужчину с высоты 17-го этажа упала грузоподъемная люлька. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что погибший является гражданином Таджикистана. В настоящее время также устанавливается факт наличия или отсутствия официальных трудовых отношений.

https://ria.ru/20250529/prorab-2019851259.html

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таджикистан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, таджикистан