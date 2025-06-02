Глава "Роскосмоса" обсудил с зампремьера Казахстана проект "Байтерек"
Глава "Роскосмоса" Баканов встретился с первым зампремьера Казахстана Скляром
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
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БАЙКОНУР (Казахстан), 2 июн – РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов в день 70-летия со дня создания космодрома Байконур провел встречу с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, они обсудили планы по совместному космическому проекту "Байтерек" и ожидаемому пуску в декабре новой ракеты "Союз-5".
"Какую дату ни назови, мы все время были победителями, и нужно вот эти славные традиции также перенести в будущее. По "Байтерек" - спасибо огромное. С точки зрения работ с казахстанской стороны и по финансированию - все идет в календарный срок. Мы также со стороны РКЦ "Прогресс" контролируем все работы, чтобы к декабрю 2025 [года] выйти на первый испытательный запуск. Ну и предлагаю как раз сейчас более подробно эти моменты все обсудить", - сказал Баканов приветственном слове.
В свою очередь, Скляр поздравил делегацию "Роскосмоса" с 70-летием космодрома. "Поздравляю всех, кто участвует в большом-большом деле. И, конечно же, юбилей - время провести итоги, но в то же время наметить планы. И наши совместные планы, так скажем, оптимистичные, я уверен, что вполне реализуемы", - отметил Скляр.
В ходе встречи прошла церемония награждения. В частности, орденом "Достык" II степени был награжден замгендиректора "Роскосмоса" Сергей Савельев.
"Союз-5" - новая ракета среднего класса, которая создается в России. Она сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую круговую орбиту. Ее пуски будут проходить с площадки на Байконуре, которая раньше использовалась для стартов ракет "Зенит". Россия создает ракету, а Казахстан модернизирует стартовый комплекс в рамках совместного проекта "Байтерек". Первый пуск ракеты запланирован на конец 2025 года.