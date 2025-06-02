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Власти Иркутской области хотят наградить людей, пытавшихся сбить дроны - РИА Новости, 02.06.2025
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10:18 02.06.2025 (обновлено: 22:10 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/irkutsk-2020395367.html
Власти Иркутской области хотят наградить людей, пытавшихся сбить дроны
Власти Иркутской области хотят наградить людей, пытавшихся сбить дроны - РИА Новости, 02.06.2025
Власти Иркутской области хотят наградить людей, пытавшихся сбить дроны
Власти Иркутской области рассматривают возможность наградить мужчин, пытавшихся помешать атаке украинских БПЛА в поселке Средний, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:18:00+03:00
2025-06-02T22:10:00+03:00
происшествия
иркутская область
усольский район (пермский край)
мальта
игорь кобзев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти Иркутской области рассматривают возможность наградить мужчин, пытавшихся помешать атаке украинских БПЛА в поселке Средний, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram. "Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении", — написал он. Он добавил, что на месте инцидента по-прежнему действует ограничение доступа — для всех видов транспорта закрыт небольшой участок федеральной дороги Р-255 "Сибирь" в Усольском районе, открыт объезд через село Мальта. В воскресенье Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания, произошедшие на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях, ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак задержали.Как уточнял Кобзев, украинские дроны вылетели из фуры, грузовик блокировали и уничтожили.
https://ria.ru/20250601/nagrady-2020295156.html
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иркутская область
усольский район (пермский край)
мальта
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происшествия, иркутская область, усольский район (пермский край), мальта, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Иркутская область, Усольский район (Пермский край), Мальта, Игорь Кобзев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Власти Иркутской области хотят наградить людей, пытавшихся сбить дроны

Кобзев: в Иркутской области могут наградить людей, мешавших атаке БПЛА ВСУ

© #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти Иркутской области рассматривают возможность наградить мужчин, пытавшихся помешать атаке украинских БПЛА в поселке Средний, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram.
«
"Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении", — написал он.
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Он добавил, что на месте инцидента по-прежнему действует ограничение доступа — для всех видов транспорта закрыт небольшой участок федеральной дороги Р-255 "Сибирь" в Усольском районе, открыт объезд через село Мальта.
В воскресенье Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания, произошедшие на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях, ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак задержали.
Как уточнял Кобзев, украинские дроны вылетели из фуры, грузовик блокировали и уничтожили.
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ПроисшествияИркутская областьУсольский район (Пермский край)МальтаИгорь КобзевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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