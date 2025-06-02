https://ria.ru/20250602/irkutsk-2020395367.html

Власти Иркутской области хотят наградить людей, пытавшихся сбить дроны

Власти Иркутской области хотят наградить людей, пытавшихся сбить дроны - РИА Новости, 02.06.2025

Власти Иркутской области хотят наградить людей, пытавшихся сбить дроны

Власти Иркутской области рассматривают возможность наградить мужчин, пытавшихся помешать атаке украинских БПЛА в поселке Средний, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:18:00+03:00

2025-06-02T10:18:00+03:00

2025-06-02T22:10:00+03:00

происшествия

иркутская область

усольский район (пермский край)

мальта

игорь кобзев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти Иркутской области рассматривают возможность наградить мужчин, пытавшихся помешать атаке украинских БПЛА в поселке Средний, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram. "Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении", — написал он. Он добавил, что на месте инцидента по-прежнему действует ограничение доступа — для всех видов транспорта закрыт небольшой участок федеральной дороги Р-255 "Сибирь" в Усольском районе, открыт объезд через село Мальта. В воскресенье Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания, произошедшие на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях, ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак задержали.Как уточнял Кобзев, украинские дроны вылетели из фуры, грузовик блокировали и уничтожили.

https://ria.ru/20250601/nagrady-2020295156.html

https://ria.ru/20250602/ssha-2020361746.html

иркутская область

усольский район (пермский край)

мальта

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происшествия, иркутская область, усольский район (пермский край), мальта, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф)