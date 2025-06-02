В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости
В Госдуме открылась выставка фотографий военкоров РИА Новости "Дорогами СВО"
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости "Дорогами СВО", передает корреспондент агентства.
Выставка посвящена памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при выполнении редакционного задания в зоне специальной военной операции. Там представлены 32 работы, созданные Журавлевым и его коллегами.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки памяти военкора Ростислава Журавлева в Госдуме
Открытие фотовыставки памяти военкора Ростислава Журавлева в Госдуме
В открытии приняли участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и родные военкора.
Говоря о Журавлеве, Киселев вспомнил, как на похоронах погибшего коллеги его мама призналась, что предпочла бы ту судьбу воина и журналиста, которая избрала ее сына, но не хотела бы видеть его слабость, если бы он бегал от трудностей. По мнению гендиректора "России сегодня", это, по сути, классический драматургический конфликт между любовью и долгом, где долг побеждает.
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"И конечно, этот конфликт ощущал в себе наш товарищ — и сделал осознанный выбор. И вот под одной из фотографий сейчас есть надпись, можно посмотреть: "Если я умру, то умру красиво и погибну красиво, под гимн". То есть это чувство долга и осознание того, что ты персонально являешься носителем общего народного духа", — сказал Киселев.
По его словам, "каждая фотография теперь излучает любовь, потому что долг был выбран, а любовь осталась все равно".
Он призвал научиться брать энергию от этих фотографий, подпитываться благородством и нести эту идею России, нести ее дальше.
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"Эта не простая выставка — это живая летопись мужества, это правда, рассказанная через объектив, это память, запечатленная в одно мгновение и ставшая вечностью. И главное имя этой выставки — имя нашего верного товарища Ростислава Журавлева", — сказала депутат Мария Дробот.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что Журавлев — из той плеяды выдающейся советской эпохи, впитавшей "все лучшее от пионерии и комсомола".
"Я кланяюсь его светлой памяти", — добавил он.
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Все присутствующие почтили память погибших военкоров минутой молчания.
Выставка продлится до 8 июня.
Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в районе села Пятихатки в Запорожской области, когда готовил репортаж о применении ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов. Президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.
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