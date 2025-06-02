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В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости - РИА Новости, 02.06.2025
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13:12 02.06.2025 (обновлено: 14:51 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/gosduma-2020434282.html
В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости
В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости - РИА Новости, 02.06.2025
В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости
В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости "Дорогами СВО", передает корреспондент агентства. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:12:00+03:00
2025-06-02T14:51:00+03:00
общество
запорожская область
пятихатки
россия
ростислав журавлев
дмитрий киселев
геннадий зюганов
госдума рф
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости "Дорогами СВО", передает корреспондент агентства. Выставка посвящена памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при выполнении редакционного задания в зоне специальной военной операции. Там представлены 32 работы, созданные Журавлевым и его коллегами. В открытии приняли участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и родные военкора. Говоря о Журавлеве, Киселев вспомнил, как на похоронах погибшего коллеги его мама призналась, что предпочла бы ту судьбу воина и журналиста, которая избрала ее сына, но не хотела бы видеть его слабость, если бы он бегал от трудностей. По мнению гендиректора "России сегодня", это, по сути, классический драматургический конфликт между любовью и долгом, где долг побеждает.&quot;И конечно, этот конфликт ощущал в себе наш товарищ — и сделал осознанный выбор. И вот под одной из фотографий сейчас есть надпись, можно посмотреть: &quot;Если я умру, то умру красиво и погибну красиво, под гимн&quot;. То есть это чувство долга и осознание того, что ты персонально являешься носителем общего народного духа&quot;, — сказал Киселев.По его словам, "каждая фотография теперь излучает любовь, потому что долг был выбран, а любовь осталась все равно". Он призвал научиться брать энергию от этих фотографий, подпитываться благородством и нести эту идею России, нести ее дальше. &quot;Эта не простая выставка — это живая летопись мужества, это правда, рассказанная через объектив, это память, запечатленная в одно мгновение и ставшая вечностью. И главное имя этой выставки — имя нашего верного товарища Ростислава Журавлева&quot;, — сказала депутат Мария Дробот.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что Журавлев — из той плеяды выдающейся советской эпохи, впитавшей "все лучшее от пионерии и комсомола"."Я кланяюсь его светлой памяти", — добавил он. Все присутствующие почтили память погибших военкоров минутой молчания. Выставка продлится до 8 июня.Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в районе села Пятихатки в Запорожской области, когда готовил репортаж о применении ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов. Президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20250222/zhuravlev-2000988892.html
https://ria.ru/20240920/premii-1973875423.html
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РИА Новости
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96
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Выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости "Дорогами СВО"
В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости "Дорогами СВО". Она посвящена памяти военкора агентства Ростислава Журавлева, погибшего в июле 2023-го при выполнении редакционного задания в зоне СВО. Экспозиция будет представлена с сегодняшнего дня и по 8 июня – на ней 32 фотоработы, созданные Журавлевым и его коллегами. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии открытия выставки отметил чувство долга и любовь в фотографиях Журавлева.
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общество, запорожская область, пятихатки, россия, ростислав журавлев, дмитрий киселев, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Запорожская область, Пятихатки, Россия, Ростислав Журавлев, Дмитрий Киселев, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости

В Госдуме открылась выставка фотографий военкоров РИА Новости "Дорогами СВО"

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости "Дорогами СВО", передает корреспондент агентства.
Выставка посвящена памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при выполнении редакционного задания в зоне специальной военной операции. Там представлены 32 работы, созданные Журавлевым и его коллегами.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки памяти военкора Ростислава Журавлева в Госдуме
Открытие фотовыставки памяти военкора Ростислава Журавлева в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Открытие фотовыставки памяти военкора Ростислава Журавлева в Госдуме
В открытии приняли участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и родные военкора.
Говоря о Журавлеве, Киселев вспомнил, как на похоронах погибшего коллеги его мама призналась, что предпочла бы ту судьбу воина и журналиста, которая избрала ее сына, но не хотела бы видеть его слабость, если бы он бегал от трудностей. По мнению гендиректора "России сегодня", это, по сути, классический драматургический конфликт между любовью и долгом, где долг побеждает.
«

"И конечно, этот конфликт ощущал в себе наш товарищ — и сделал осознанный выбор. И вот под одной из фотографий сейчас есть надпись, можно посмотреть: "Если я умру, то умру красиво и погибну красиво, под гимн". То есть это чувство долга и осознание того, что ты персонально являешься носителем общего народного духа", — сказал Киселев.

По его словам, "каждая фотография теперь излучает любовь, потому что долг был выбран, а любовь осталась все равно".
Он призвал научиться брать энергию от этих фотографий, подпитываться благородством и нести эту идею России, нести ее дальше.
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«

"Эта не простая выставка — это живая летопись мужества, это правда, рассказанная через объектив, это память, запечатленная в одно мгновение и ставшая вечностью. И главное имя этой выставки — имя нашего верного товарища Ростислава Журавлева", — сказала депутат Мария Дробот.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что Журавлев — из той плеяды выдающейся советской эпохи, впитавшей "все лучшее от пионерии и комсомола".
"Я кланяюсь его светлой памяти", — добавил он.
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Все присутствующие почтили память погибших военкоров минутой молчания.
Выставка продлится до 8 июня.
Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в районе села Пятихатки в Запорожской области, когда готовил репортаж о применении ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов. Президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.
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ОбществоЗапорожская областьПятихаткиРоссияРостислав ЖуравлевДмитрий КиселевГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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