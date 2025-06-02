https://ria.ru/20250602/gosduma-2020434282.html

В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости

В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости - РИА Новости, 02.06.2025

В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости

В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости "Дорогами СВО", передает корреспондент агентства. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:12:00+03:00

2025-06-02T13:12:00+03:00

2025-06-02T14:51:00+03:00

общество

запорожская область

пятихатки

россия

ростислав журавлев

дмитрий киселев

геннадий зюганов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020451650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_872f87edc821caa783b350eb68462893.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости "Дорогами СВО", передает корреспондент агентства. Выставка посвящена памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при выполнении редакционного задания в зоне специальной военной операции. Там представлены 32 работы, созданные Журавлевым и его коллегами. В открытии приняли участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и родные военкора. Говоря о Журавлеве, Киселев вспомнил, как на похоронах погибшего коллеги его мама призналась, что предпочла бы ту судьбу воина и журналиста, которая избрала ее сына, но не хотела бы видеть его слабость, если бы он бегал от трудностей. По мнению гендиректора "России сегодня", это, по сути, классический драматургический конфликт между любовью и долгом, где долг побеждает."И конечно, этот конфликт ощущал в себе наш товарищ — и сделал осознанный выбор. И вот под одной из фотографий сейчас есть надпись, можно посмотреть: "Если я умру, то умру красиво и погибну красиво, под гимн". То есть это чувство долга и осознание того, что ты персонально являешься носителем общего народного духа", — сказал Киселев.По его словам, "каждая фотография теперь излучает любовь, потому что долг был выбран, а любовь осталась все равно". Он призвал научиться брать энергию от этих фотографий, подпитываться благородством и нести эту идею России, нести ее дальше. "Эта не простая выставка — это живая летопись мужества, это правда, рассказанная через объектив, это память, запечатленная в одно мгновение и ставшая вечностью. И главное имя этой выставки — имя нашего верного товарища Ростислава Журавлева", — сказала депутат Мария Дробот.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что Журавлев — из той плеяды выдающейся советской эпохи, впитавшей "все лучшее от пионерии и комсомола"."Я кланяюсь его светлой памяти", — добавил он. Все присутствующие почтили память погибших военкоров минутой молчания. Выставка продлится до 8 июня.Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в районе села Пятихатки в Запорожской области, когда готовил репортаж о применении ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов. Президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20250222/zhuravlev-2000988892.html

https://ria.ru/20240920/premii-1973875423.html

https://ria.ru/20250325/smi-2007111252.html

запорожская область

пятихатки

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости "Дорогами СВО" В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости "Дорогами СВО". Она посвящена памяти военкора агентства Ростислава Журавлева, погибшего в июле 2023-го при выполнении редакционного задания в зоне СВО. Экспозиция будет представлена с сегодняшнего дня и по 8 июня – на ней 32 фотоработы, созданные Журавлевым и его коллегами. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии открытия выставки отметил чувство долга и любовь в фотографиях Журавлева. 2025-06-02T13:12 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, запорожская область, пятихатки, россия, ростислав журавлев, дмитрий киселев, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, следственный комитет россии (ск рф)