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Эрдоган находится в контакте с Путиным и Зеленским, заявил Фидан
Эрдоган находится в контакте с Путиным и Зеленским, заявил Фидан - РИА Новости, 02.06.2025
Эрдоган находится в контакте с Путиным и Зеленским, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган находится в контакте с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:55:00+03:00
2025-06-02T14:55:00+03:00
2025-06-02T15:16:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган находится в контакте с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования на Украине."Наш господин президент (Тайип Эрдоган) находится в регулярном контакте с уважаемым господином Владимиром Путиным и уважаемым господином Владимиром Зеленским. Он предпринимает неустанные усилия для продвижения урегулирования конфликта",- сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины
Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины
2025-06-02T14:55
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PT3M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, хакан фидан, владимир путин, владимир зеленский, украина, турция, мид турции, россия, в мире
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Хакан Фидан, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Турция, МИД Турции, Россия, В мире
Эрдоган находится в контакте с Путиным и Зеленским, заявил Фидан
Фидан: Эрдоган контактирует с Путиным и Зеленским по урегулированию на Украине