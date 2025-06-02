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Эрдоган находится в контакте с Путиным и Зеленским, заявил Фидан - РИА Новости, 02.06.2025
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14:55 02.06.2025 (обновлено: 15:16 02.06.2025)
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Эрдоган находится в контакте с Путиным и Зеленским, заявил Фидан
Эрдоган находится в контакте с Путиным и Зеленским, заявил Фидан - РИА Новости, 02.06.2025
Эрдоган находится в контакте с Путиным и Зеленским, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган находится в контакте с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:55:00+03:00
2025-06-02T15:16:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган находится в контакте с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования на Украине."Наш господин президент (Тайип Эрдоган) находится в регулярном контакте с уважаемым господином Владимиром Путиным и уважаемым господином Владимиром Зеленским. Он предпринимает неустанные усилия для продвижения урегулирования конфликта",- сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины
Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, хакан фидан, владимир путин, владимир зеленский, украина, турция, мид турции, россия, в мире
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Хакан Фидан, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Турция, МИД Турции, Россия, В мире
Эрдоган находится в контакте с Путиным и Зеленским, заявил Фидан

Фидан: Эрдоган контактирует с Путиным и Зеленским по урегулированию на Украине

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган находится в контакте с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования на Украине.
«
"Наш господин президент (Тайип Эрдоган) находится в регулярном контакте с уважаемым господином Владимиром Путиным и уважаемым господином Владимиром Зеленским. Он предпринимает неустанные усилия для продвижения урегулирования конфликта",- сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Вчера, 08:00
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеХакан ФиданВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаТурцияМИД ТурцииРоссияВ мире
 
 
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