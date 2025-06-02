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Эрдоган находится в контакте с Путиным и Зеленским, заявил Фидан

Эрдоган находится в контакте с Путиным и Зеленским, заявил Фидан - РИА Новости, 02.06.2025

Эрдоган находится в контакте с Путиным и Зеленским, заявил Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган находится в контакте с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:55:00+03:00

2025-06-02T14:55:00+03:00

2025-06-02T15:16:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган находится в контакте с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования на Украине."Наш господин президент (Тайип Эрдоган) находится в регулярном контакте с уважаемым господином Владимиром Путиным и уважаемым господином Владимиром Зеленским. Он предпринимает неустанные усилия для продвижения урегулирования конфликта",- сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины 2025-06-02T14:55 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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