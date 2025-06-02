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Эрдоган назвал встречу в Стамбуле великолепной
Эрдоган назвал встречу в Стамбуле великолепной - РИА Новости, 02.06.2025
Эрдоган назвал встречу в Стамбуле великолепной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле в понедельник. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:42:00+03:00
2025-06-02T17:42:00+03:00
2025-06-02T17:53:00+03:00
стамбул
россия
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле в понедельник."Сегодня в Стамбуле встретились российская и украинская делегации. Это была великолепная встреча. Обмен пленными достиг более тысячи человек. Помимо этого обмена пленными, с российской и украинской стороны есть договоренность по обмену тел. Эти цифры тоже очень большие. Мой министр иностранных дел и средств массовой информации озвучивает эти цифры мировому общественному мнению", - заявил Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Стамбул, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Эрдоган назвал встречу в Стамбуле великолепной
Эрдоган назвал встречу делегаций России и Украины в Стамбуле великолепной