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Эрдоган назвал встречу в Стамбуле великолепной

Эрдоган назвал встречу в Стамбуле великолепной - РИА Новости, 02.06.2025

Эрдоган назвал встречу в Стамбуле великолепной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле в понедельник. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:42:00+03:00

2025-06-02T17:42:00+03:00

2025-06-02T17:53:00+03:00

стамбул

россия

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле в понедельник."Сегодня в Стамбуле встретились российская и украинская делегации. Это была великолепная встреча. Обмен пленными достиг более тысячи человек. Помимо этого обмена пленными, с российской и украинской стороны есть договоренность по обмену тел. Эти цифры тоже очень большие. Мой министр иностранных дел и средств массовой информации озвучивает эти цифры мировому общественному мнению", - заявил Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

стамбул, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире