https://ria.ru/20250602/economist-2020403052.html
СМИ рассказали о страхе Киева после атаки на российские аэродромы
СМИ рассказали о страхе Киева после атаки на российские аэродромы - РИА Новости, 02.06.2025
СМИ рассказали о страхе Киева после атаки на российские аэродромы
Киев опасается ухудшения отношений с Западом из-за атаки на российские аэродромы, пишет Economist. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:53:00+03:00
2025-06-02T10:53:00+03:00
2025-06-02T10:53:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Киев опасается ухудшения отношений с Западом из-за атаки на российские аэродромы, пишет Economist."Один украинский чиновник признал, что операция сопряжена с риском отвернуть западных партнеров от Киева", — говорится в публикации.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250602/preduprezhdenie-2020377851.html
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киев, амурская область, украина, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, россия
Киев, Амурская область, Украина, Владимир Зеленский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Россия
СМИ рассказали о страхе Киева после атаки на российские аэродромы
Economist: Киев боится, что атака на российские аэродромы разозлит Запад