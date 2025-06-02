https://ria.ru/20250602/economist-2020403052.html

СМИ рассказали о страхе Киева после атаки на российские аэродромы

СМИ рассказали о страхе Киева после атаки на российские аэродромы - РИА Новости, 02.06.2025

СМИ рассказали о страхе Киева после атаки на российские аэродромы

Киев опасается ухудшения отношений с Западом из-за атаки на российские аэродромы, пишет Economist. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:53:00+03:00

2025-06-02T10:53:00+03:00

2025-06-02T10:53:00+03:00

киев

амурская область

украина

владимир зеленский

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Киев опасается ухудшения отношений с Западом из-за атаки на российские аэродромы, пишет Economist."Один украинский чиновник признал, что операция сопряжена с риском отвернуть западных партнеров от Киева", — говорится в публикации.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250602/preduprezhdenie-2020377851.html

https://ria.ru/20250602/nato-2020376505.html

киев

амурская область

украина

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киев, амурская область, украина, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, россия