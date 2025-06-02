https://ria.ru/20250602/dagestan-2020428256.html

Два новых детсада открыли в Дагестане

Два новых детсада открыли в Дагестане - РИА Новости, 02.06.2025

Два новых детсада открыли в Дагестане

Два новых детских сада суммарно на 150 мест открыли в понедельник в Буйнакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе правительства республики. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:35:00+03:00

2025-06-02T12:35:00+03:00

2025-06-02T12:35:00+03:00

республика дагестан

общество

республика дагестан

буйнакский район

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МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Два новых детских сада суммарно на 150 мест открыли в понедельник в Буйнакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе правительства республики. "Сегодня, 2 июня, в Дагестане состоялось торжественное открытие двух новых детских садов. Строительство объектов было начато в 2023 году… Открытие социальных объектов приурочено к Международному дню защиты детей", – говорится в сообщении. Детсад на 90 мест открыли в селе Нижнее Казанище в рамках республиканской инвестиционной программы, дошкольное учреждение для 60 детей в селе Верхний Дженгутай построили по нацпроекту "Демография". Отмечается, что в детсадах созданы все условия для полного дневного пребывания, а также творческого, музыкального, спортивного развития детей. Здания оборудованы детскими спальнями, игровыми комнатами, музыкально-физкультурными залами, пищеблоками. Как прокомментировал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, открытие детских садов – это очередной шаг в реализации социальной политики и одновременно в развитии сельских территорий. "Символично, что открытие детских садов у нас приурочено к Международному дню защиты детей. Дети – самое главное, что есть в нашей жизни. Наша забота о них – это вклад в завтрашний день. Новые детские сады – это современные дошкольные учреждения, в которых предусмотрены все условия для всестороннего и полноценного развития детей, есть все необходимое, чтобы дети чувствовали себя комфортно", – сказал Абдулмуслимов на открытии детсада в селе Верхний Дженгутай.

https://ria.ru/20250515/gidrouzel-2017239366.html

https://ria.ru/20250509/dagestan-2015893117.html

республика дагестан

буйнакский район

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общество, республика дагестан, буйнакский район