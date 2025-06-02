https://ria.ru/20250602/dagestan-2020428256.html
Два новых детсада открыли в Дагестане
Два новых детсада открыли в Дагестане - РИА Новости, 02.06.2025
Два новых детсада открыли в Дагестане
Два новых детских сада суммарно на 150 мест открыли в понедельник в Буйнакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе правительства республики. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:35:00+03:00
2025-06-02T12:35:00+03:00
2025-06-02T12:35:00+03:00
республика дагестан
общество
республика дагестан
буйнакский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020427672_88:69:2526:1440_1920x0_80_0_0_83cc8714072a52482b209dd8eefc5855.jpg
МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Два новых детских сада суммарно на 150 мест открыли в понедельник в Буйнакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе правительства республики. "Сегодня, 2 июня, в Дагестане состоялось торжественное открытие двух новых детских садов. Строительство объектов было начато в 2023 году… Открытие социальных объектов приурочено к Международному дню защиты детей", – говорится в сообщении. Детсад на 90 мест открыли в селе Нижнее Казанище в рамках республиканской инвестиционной программы, дошкольное учреждение для 60 детей в селе Верхний Дженгутай построили по нацпроекту "Демография". Отмечается, что в детсадах созданы все условия для полного дневного пребывания, а также творческого, музыкального, спортивного развития детей. Здания оборудованы детскими спальнями, игровыми комнатами, музыкально-физкультурными залами, пищеблоками. Как прокомментировал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, открытие детских садов – это очередной шаг в реализации социальной политики и одновременно в развитии сельских территорий. "Символично, что открытие детских садов у нас приурочено к Международному дню защиты детей. Дети – самое главное, что есть в нашей жизни. Наша забота о них – это вклад в завтрашний день. Новые детские сады – это современные дошкольные учреждения, в которых предусмотрены все условия для всестороннего и полноценного развития детей, есть все необходимое, чтобы дети чувствовали себя комфортно", – сказал Абдулмуслимов на открытии детсада в селе Верхний Дженгутай.
https://ria.ru/20250515/gidrouzel-2017239366.html
https://ria.ru/20250509/dagestan-2015893117.html
республика дагестан
буйнакский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020427672_308:0:2228:1440_1920x0_80_0_0_7d2cbb0ae0a80163ca1eb9c032f0124f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика дагестан, буйнакский район
Республика Дагестан, Общество, Республика Дагестан, Буйнакский район
Два новых детсада открыли в Дагестане
В Дагестане открыли два новых детских сада на 150 мест
МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Два новых детских сада суммарно на 150 мест открыли в понедельник в Буйнакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"Сегодня, 2 июня, в Дагестане
состоялось торжественное открытие двух новых детских садов. Строительство объектов было начато в 2023 году… Открытие социальных объектов приурочено к Международному дню защиты детей", – говорится в сообщении.
Детсад на 90 мест открыли в селе Нижнее Казанище в рамках республиканской инвестиционной программы, дошкольное учреждение для 60 детей в селе Верхний Дженгутай построили по нацпроекту "Демография". Отмечается, что в детсадах созданы все условия для полного дневного пребывания, а также творческого, музыкального, спортивного развития детей. Здания оборудованы детскими спальнями, игровыми комнатами, музыкально-физкультурными залами, пищеблоками.
Как прокомментировал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, открытие детских садов – это очередной шаг в реализации социальной политики и одновременно в развитии сельских территорий.
"Символично, что открытие детских садов у нас приурочено к Международному дню защиты детей. Дети – самое главное, что есть в нашей жизни. Наша забота о них – это вклад в завтрашний день. Новые детские сады – это современные дошкольные учреждения, в которых предусмотрены все условия для всестороннего и полноценного развития детей, есть все необходимое, чтобы дети чувствовали себя комфортно", – сказал Абдулмуслимов на открытии детсада в селе Верхний Дженгутай.