В Кузбассе усилят меры безопасности после атак дронов в регионах
Губернатор Середюк: в Кузбассе усилят меры безопасности после атак БПЛА в России
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 2 июн – РИА Новости. Меры антитеррористической безопасности усиливают в Кузбассе после атак дронов в регионах России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Илья Середюк.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
"В связи с происшествиями в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях усиливаем в Кузбассе меры безопасности и антитеррористической защищенности. Провели внеочередное совещание с руководителями силовых структур и важнейших инфраструктурных объектов региона: промышленных, транспортных, энергетических, коммунальных предприятий. На повестке — защита наших объектов от террористических угроз. Прежде всего от ударов дронов", – написал Середюк.
Глава региона отметил, что на совещании проработали меры по защите объектов от атак беспилотников, в числе которых установка пассивной защиты, использование средств подавления беспилотников, использование средств обнаружения дронов, усиление режима охраны объектов.
Середюк уточнил, что силовые ведомства регулярно проверяют предприятия на предмет антитеррористической защищенности, тем не менее на совещании еще раз проговорили требования по усилению безопасности, детально рассмотрели все замечания и обозначили четкие сроки их устранения.
"Несмотря на то, что наш регион находится глубоко в тылу, мы должны обеспечить безопасность кузбассовцев. Вчера враг провел атаку в Сибири. Мы должны быть начеку", – подытожил глава Кузбасса.