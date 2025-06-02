https://ria.ru/20250602/bilayn-2020504098.html

"Билайн" начал разработку обучающих программ с телеком-оборудованием из РФ

"Билайн" начал разработку обучающих программ с телеком-оборудованием из РФ - РИА Новости, 02.06.2025

"Билайн" начал разработку обучающих программ с телеком-оборудованием из РФ

Компания "Билайн" начала разработку программ для обучения работе с отечественным телеком-оборудованием, заявил на ежегодной конференции "Цифровая индустрия... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:29:00+03:00

2025-06-02T17:29:00+03:00

2025-06-02T17:29:00+03:00

технологии

россия

санкт-петербург

александр григорьев

билайн

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Компания "Билайн" начала разработку программ для обучения работе с отечественным телеком-оборудованием, заявил на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025) директор по управлению сетью и региональному техническому развитию Александр Григорьев."Сегодня как никогда важно развивать компетенции сотрудников в работе с отечественным телеком-оборудованием. Уже готовы курсы по оборудованию транспортной сети, а в ближайшее время мы запустим обучение для работы с отечественными базовыми станциями", — сказал Григорьев, его слова привели в пресс-службе компании.По его словам, эта работа ведется в тесном сотрудничестве с российскими вендорами: идет адаптация программы под реальные задачи операторов связи. Так, первые группы специалистов уже проходят обучение на базе лаборатории оператора в Санкт-Петербурге, которая становится центром компетенций по работе с телеком-оборудованием.

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технологии, россия, санкт-петербург, александр григорьев, билайн