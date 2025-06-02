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"Билайн" начал разработку обучающих программ с телеком-оборудованием из РФ - РИА Новости, 02.06.2025
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17:29 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/bilayn-2020504098.html
"Билайн" начал разработку обучающих программ с телеком-оборудованием из РФ
"Билайн" начал разработку обучающих программ с телеком-оборудованием из РФ - РИА Новости, 02.06.2025
"Билайн" начал разработку обучающих программ с телеком-оборудованием из РФ
Компания "Билайн" начала разработку программ для обучения работе с отечественным телеком-оборудованием, заявил на ежегодной конференции "Цифровая индустрия... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:29:00+03:00
2025-06-02T17:29:00+03:00
технологии
россия
санкт-петербург
александр григорьев
билайн
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Компания "Билайн" начала разработку программ для обучения работе с отечественным телеком-оборудованием, заявил на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025) директор по управлению сетью и региональному техническому развитию Александр Григорьев."Сегодня как никогда важно развивать компетенции сотрудников в работе с отечественным телеком-оборудованием. Уже готовы курсы по оборудованию транспортной сети, а в ближайшее время мы запустим обучение для работы с отечественными базовыми станциями", — сказал Григорьев, его слова привели в пресс-службе компании.По его словам, эта работа ведется в тесном сотрудничестве с российскими вендорами: идет адаптация программы под реальные задачи операторов связи. Так, первые группы специалистов уже проходят обучение на базе лаборатории оператора в Санкт-Петербурге, которая становится центром компетенций по работе с телеком-оборудованием.
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технологии, россия, санкт-петербург, александр григорьев, билайн
Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Александр Григорьев, Билайн

"Билайн" начал разработку обучающих программ с телеком-оборудованием из РФ

© Fotolia / Maksim KostenkoРабота за ноутбуком. Архивное фото
Работа за ноутбуком. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Fotolia / Maksim Kostenko
Работа за ноутбуком. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Компания "Билайн" начала разработку программ для обучения работе с отечественным телеком-оборудованием, заявил на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025) директор по управлению сетью и региональному техническому развитию Александр Григорьев.
"Сегодня как никогда важно развивать компетенции сотрудников в работе с отечественным телеком-оборудованием. Уже готовы курсы по оборудованию транспортной сети, а в ближайшее время мы запустим обучение для работы с отечественными базовыми станциями", — сказал Григорьев, его слова привели в пресс-службе компании.
По его словам, эта работа ведется в тесном сотрудничестве с российскими вендорами: идет адаптация программы под реальные задачи операторов связи. Так, первые группы специалистов уже проходят обучение на базе лаборатории оператора в Санкт-Петербурге, которая становится центром компетенций по работе с телеком-оборудованием.
 
ТехнологииРоссияСанкт-ПетербургАлександр ГригорьевБилайн
 
 
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