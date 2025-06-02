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В Воронежской области после падения БПЛА на ЛЭП перекрыли трассу М4 - РИА Новости, 02.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 02.06.2025 (обновлено: 06:54 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020371721.html
В Воронежской области после падения БПЛА на ЛЭП перекрыли трассу М4
В Воронежской области после падения БПЛА на ЛЭП перекрыли трассу М4 - РИА Новости, 02.06.2025
В Воронежской области после падения БПЛА на ЛЭП перекрыли трассу М4
Трассу М4 перекрыли в Воронежской области после падения беспилотника на ЛЭП, всего в регионе за ночь уничтожили более 15 БПЛА, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T06:42:00+03:00
2025-06-02T06:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
воронеж
ростов
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Трассу М4 перекрыли в Воронежской области после падения беспилотника на ЛЭП, всего в регионе за ночь уничтожили более 15 БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев."При падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 "Дон". Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы", — сообщил он.Всего, по словам Гусева, дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили, уничтожили и подавили в трех муниципалитетах более 15 БПЛА, пострадавших среди населения нет.Из-за падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей, также одна машина повреждена в Воронеже.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020359442.html
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воронежская область
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воронежская область, воронеж, ростов, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Воронеж, Ростов, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области после падения БПЛА на ЛЭП перекрыли трассу М4

Гусев: в Воронежской области перекрыли трассу М4 после падения БПЛА на ЛЭП

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Трассу М4 перекрыли в Воронежской области после падения беспилотника на ЛЭП, всего в регионе за ночь уничтожили более 15 БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
«
"При падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 "Дон". Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы", — сообщил он.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Всего, по словам Гусева, дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили, уничтожили и подавили в трех муниципалитетах более 15 БПЛА, пострадавших среди населения нет.
Из-за падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей, также одна машина повреждена в Воронеже.
Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьВоронежРостовАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
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