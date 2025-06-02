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В Воронежской области после падения БПЛА на ЛЭП перекрыли трассу М4
В Воронежской области после падения БПЛА на ЛЭП перекрыли трассу М4 - РИА Новости, 02.06.2025
В Воронежской области после падения БПЛА на ЛЭП перекрыли трассу М4
Трассу М4 перекрыли в Воронежской области после падения беспилотника на ЛЭП, всего в регионе за ночь уничтожили более 15 БПЛА, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T06:42:00+03:00
2025-06-02T06:42:00+03:00
2025-06-02T06:54:00+03:00
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воронеж
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Трассу М4 перекрыли в Воронежской области после падения беспилотника на ЛЭП, всего в регионе за ночь уничтожили более 15 БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев."При падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 "Дон". Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы", — сообщил он.Всего, по словам Гусева, дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили, уничтожили и подавили в трех муниципалитетах более 15 БПЛА, пострадавших среди населения нет.Из-за падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей, также одна машина повреждена в Воронеже.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020359442.html
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Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Воронеж, Ростов, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области после падения БПЛА на ЛЭП перекрыли трассу М4
Гусев: в Воронежской области перекрыли трассу М4 после падения БПЛА на ЛЭП