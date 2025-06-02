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ПВО уничтожила несколько БПЛА на подлете к Воронежу
ПВО уничтожила несколько БПЛА на подлете к Воронежу - РИА Новости, 02.06.2025
ПВО уничтожила несколько БПЛА на подлете к Воронежу
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА на подлете к Воронежу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T00:06:00+03:00
2025-06-02T00:06:00+03:00
2025-06-02T00:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА на подлете к Воронежу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях на земле уточняется. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250601/opasnost-2020355966.html
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воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила несколько БПЛА на подлете к Воронежу
Гусев: силы ПВО уничтожили несколько БПЛА на подлете к Воронежу