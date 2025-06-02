https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020356834.html

ПВО уничтожила несколько БПЛА на подлете к Воронежу

ПВО уничтожила несколько БПЛА на подлете к Воронежу - РИА Новости, 02.06.2025

ПВО уничтожила несколько БПЛА на подлете к Воронежу

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА на подлете к Воронежу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T00:06:00+03:00

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2025-06-02T00:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА на подлете к Воронежу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях на земле уточняется. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250601/opasnost-2020355966.html

воронеж

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2025

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воронеж, александр гусев (губернатор)