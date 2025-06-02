https://ria.ru/20250602/benzin-2019994470.html

"Нефть больше не нужна". Чем удивили инженеры из США

"Нефть больше не нужна". Чем удивили инженеры из США - РИА Новости, 02.06.2025

"Нефть больше не нужна". Чем удивили инженеры из США

В Нью-Йорке представили устройство, с помощью которого автомобильный бензин можно производить буквально из воздуха. Инвесторы уже вложили в стартап большие... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:00:00+03:00

2025-06-02T08:00:00+03:00

2025-06-02T08:03:00+03:00

технологии

топливо

бензин

химия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Захар Андреев. В Нью-Йорке представили устройство, с помощью которого автомобильный бензин можно производить буквально из воздуха. Инвесторы уже вложили в стартап большие деньги, хотя у экспертов пока много вопросов. Заменит ли разработка традиционные НПЗ и заправки — в материале РИА Новости."Подойдет любому двигателю"Компания Aircela провела презентацию на одной из крыш Манхэттена. Модульное устройство размером примерно с холодильник, по форме напоминающее пчелиные соты, изготовило пол-литра топлива словно из воздуха и воды. Как утверждается, система работает на возобновляемых источниках электроэнергии и производит бензин, "полностью совместимый с существующими двигателями и не требующий никаких модификаций".По словам создателей установки, происходит это так: углекислый газ из атмосферы проходит через специально разработанный объем, где вступает в контакт с жидким сорбентом, содержащим гидроксид калия. Это позволяет эффективно улавливать CO2. Затем вода посредством электролиза расщепляется на кислород и водород, который используется на следующем этапе.Углекислый газ и водород объединяются для создания метанола. Метанол преобразуется в бензин во время "известных химических процессов".Получившееся топливо, как уверяют разработчики, не содержит серы, этанола и тяжелых металлов и подходит для "любого бензинового двигателя".Устройство можно устанавливать в жилых, коммерческих и промышленных помещениях "с минимальной настройкой"."Мы не создавали прототип. Мы создали работающую машину", — заявляет генеральный директор Aircela Эрик Дальгрен.С помощью своего изобретения компания намеревается изменить рынок автомобильного топлива: сейчас его производят на нефтеперерабатывающих заводах и распространяют через автозаправки. Теперь же собственная экологически чистая заправка может быть в каждом доме.В поддержку проекта высказался топ-менеджер Porsche Карл Думс. Он признался, что сомневался в успехе, но затем понял, что ошибался в прогнозах. "Я убежден, что это знаменует начало долгого и важного пути — пути, влияние которого сегодня все еще сильно недооценено", — заявил он.Основанная в 2019-м Мией и Эриком Дальгрен компания уже получила поддержку крупных инвесторов, включая Maersk Growth, венчурное подразделение датского судоходного гиганта AP Moller-Maersk. Производство установок планируют начать уже осенью."Но есть проблема"По словам специалистов, химия "не запрещает" подобные разработки — вопросы вызывает экономика проекта."Технологии превращения СО2 через метанол в бензин в целом хорошо известны. Такими процессами занимается, в частности, и наш институт вместе с Институтом органической химии РАН (ИОХ РАН)", — говорит Антон Максимов, директор Института нефтехимического синтеза имени Топчиева РАН, грантополучатель Российского научного фонда (РНФ).Кроме того, российские ИОХ РАН и Институт катализа Сибирского отделения РАН работают над технологией улавливания углекислого газа из воздуха с использованием различных типов реагентов и абсорбентов."Но есть основная проблема — стоимость такого улавливания. Она вряд ли может быть низкой, учитывая описание технологии на сайте компании и самих принципов работы, поскольку, например, энергия на разложение гидрокарбоната калия точно будет высока. Кроме того, возникает вопрос об объеме воздуха, который нужно прокачать с учетом концентрации СО2 в нем: речь в лучшем случае о нескольких сотых процента", — объясняет Максимов.Высока и стоимость водорода, который получается в результате электролиза воды (четыре-шесть долларов за килограмм H2), отмечает ученый. Не удешевляет процесс необходимость использования электричества из возобновляемых источников. В результате такое "экологическое" топливо должно быть дорогим."В целом же сами стадии технологии не новы и создать такое устройство при наличии средств сравнительно легко", — добавляет Максимов. Так, в 2022-м в Екатеринбурге запустили опытную установку утилизации дымовых газов, которая позволяет получать метанол и диметиловый эфир в качестве конечных продуктов."Тут без шансов"Разработчикам из Aircela только предстоит доказать коммерческую привлекательность своего проекта. Однако очевидно, что интерес к инновациям в области двигателей внутреннего сгорания будет сохраняться. Несмотря на моду на зеленые технологии, мир пока не готов отказаться от "классического" топлива, считают специалисты."Полного отказа от бензиновых авто я бы не ждал, особенно в части легковых автомобилей. Они компактные и менее пригодны для обустройства газового оборудования. Электрокар же еще не скоро сможет соперничать с бензиновым или с газовым автомобилем по длине пробега и скорости зарядки-заправки. Тут без шансов", — уверен популяризатор науки, руководитель пресс-службы ФИЦ ПХФ и МХ РАН Алексей Паевский.Разрабатывают и двигатели на водороде, однако пока они экономически выгодны лишь для узкого сегмента — автобусы, дальнобойные грузовики, отмечает эксперт.По приблизительным оценкам, сегодня на бензине работают примерно три четверти автомобилей в мире. Специалисты прогнозируют снижение их доли на рынке — в основном за счет экспансии электрокаров, которые стали модными благодаря Tesla Илона Маска и доступными благодаря китайским производителям. Однако, скорее всего, до конца столетия бензин будет востребован потребителями независимо от того, откуда его получают — из нефти или из воздуха.

https://ria.ru/20240915/auto-1972462687.html

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технологии, топливо, бензин, химия