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Байконуру — 70! Юбилей легендарного космодрома
Байконуру — 70! Юбилей легендарного космодрома - РИА Новости, 03.06.2025
Байконуру — 70! Юбилей легендарного космодрома
2 июня — важная дата в отечественной космонавтике. В этот день был утвержден проект строительства стартовой площадки в степях Казахстана. Строительство полигона РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-02T15:00:00+03:00
2025-06-02T15:00:00+03:00
2025-06-03T21:39:00+03:00
наука
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байконур (космодром)
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2 июня — важная дата в отечественной космонавтике. В этот день был утвержден проект строительства стартовой площадки в степях Казахстана. Строительство полигона велось в режиме строжайшей секретности. Уже в 1957 году с Байконура стартовал первый искусственный спутник, а 1961-м Юрий Гагарин впервые увидел Землю с орбиты. Сейчас Байконур — один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Байконуру – 70! Юбилей легендарного космодрома
2 июня – важная дата в отечественной космонавтике. В этот день был утвержден проект строительства стартовой площадки в степях Казахстана.
Строительство полигона велось в режиме строжайшей секретности. Уже в 1957 году с Байконура стартовал первый искусственный спутник, а 1961-м Юрий Гагарин впервые увидел Землю с орбиты.
Сейчас Байконур – один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций.
2025-06-02T15:00
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, казахстан, байконур (космодром), видео
Наука, Видео, Россия, Казахстан, Байконур (космодром)
Байконуру — 70! Юбилей легендарного космодрома
2 июня — важная дата в отечественной космонавтике. В этот день был утвержден проект строительства стартовой площадки в степях Казахстана. Строительство полигона велось в режиме строжайшей секретности. Уже в 1957 году с Байконура стартовал первый искусственный спутник, а 1961-м Юрий Гагарин впервые увидел Землю с орбиты.
2025-06-02T15:00
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