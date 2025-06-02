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Байконуру — 70! Юбилей легендарного космодрома - РИА Новости, 03.06.2025
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Наука
 
15:00 02.06.2025 (обновлено: 21:39 03.06.2025)
https://ria.ru/20250602/baykonur-2020750761.html
Байконуру — 70! Юбилей легендарного космодрома
Байконуру — 70! Юбилей легендарного космодрома - РИА Новости, 03.06.2025
Байконуру — 70! Юбилей легендарного космодрома
2 июня — важная дата в отечественной космонавтике. В этот день был утвержден проект строительства стартовой площадки в степях Казахстана. Строительство полигона РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-02T15:00:00+03:00
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наука
видео
россия
казахстан
байконур (космодром)
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2 июня — важная дата в отечественной космонавтике. В этот день был утвержден проект строительства стартовой площадки в степях Казахстана. Строительство полигона велось в режиме строжайшей секретности. Уже в 1957 году с Байконура стартовал первый искусственный спутник, а 1961-м Юрий Гагарин впервые увидел Землю с орбиты. Сейчас Байконур — один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Байконуру – 70! Юбилей легендарного космодрома
2 июня – важная дата в отечественной космонавтике. В этот день был утвержден проект строительства стартовой площадки в степях Казахстана. Строительство полигона велось в режиме строжайшей секретности. Уже в 1957 году с Байконура стартовал первый искусственный спутник, а 1961-м Юрий Гагарин впервые увидел Землю с орбиты. Сейчас Байконур – один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций.
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видео, россия, казахстан, байконур (космодром), видео
Наука, Видео, Россия, Казахстан, Байконур (космодром)
Байконуру — 70! Юбилей легендарного космодрома
2 июня — важная дата в отечественной космонавтике. В этот день был утвержден проект строительства стартовой площадки в степях Казахстана. Строительство полигона велось в режиме строжайшей секретности. Уже в 1957 году с Байконура стартовал первый искусственный спутник, а 1961-м Юрий Гагарин впервые увидел Землю с орбиты.
2025-06-02T15:00
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Байконуру — 70! Юбилей легендарного космодрома

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2 июня — важная дата в отечественной космонавтике. В этот день был утвержден проект строительства стартовой площадки в степях Казахстана. Строительство полигона велось в режиме строжайшей секретности. Уже в 1957 году с Байконура стартовал первый искусственный спутник, а 1961-м Юрий Гагарин впервые увидел Землю с орбиты.
Сейчас Байконур — один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций.
 
НаукаВидеоРоссияКазахстанБайконур (космодром)
 
 
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