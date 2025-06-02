https://ria.ru/20250602/baykonur-2020750761.html

Байконуру — 70! Юбилей легендарного космодрома

Байконуру — 70! Юбилей легендарного космодрома - РИА Новости, 03.06.2025

Байконуру — 70! Юбилей легендарного космодрома

2 июня — важная дата в отечественной космонавтике. В этот день был утвержден проект строительства стартовой площадки в степях Казахстана. Строительство полигона РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-02T15:00:00+03:00

2025-06-02T15:00:00+03:00

2025-06-03T21:39:00+03:00

наука

видео

россия

казахстан

байконур (космодром)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020445319_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99b0f97353a68c0f46875a37397456e2.jpg

2 июня — важная дата в отечественной космонавтике. В этот день был утвержден проект строительства стартовой площадки в степях Казахстана. Строительство полигона велось в режиме строжайшей секретности. Уже в 1957 году с Байконура стартовал первый искусственный спутник, а 1961-м Юрий Гагарин впервые увидел Землю с орбиты. Сейчас Байконур — один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций.

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Байконуру – 70! Юбилей легендарного космодрома 2 июня – важная дата в отечественной космонавтике. В этот день был утвержден проект строительства стартовой площадки в степях Казахстана. Строительство полигона велось в режиме строжайшей секретности. Уже в 1957 году с Байконура стартовал первый искусственный спутник, а 1961-м Юрий Гагарин впервые увидел Землю с орбиты. Сейчас Байконур – один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций. 2025-06-02T15:00 true PT3M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

видео, россия, казахстан, байконур (космодром), видео