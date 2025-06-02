https://ria.ru/20250602/baykonur-2020395950.html

Токаев назвал Байконур символом партнерства России и Казахстана

Токаев назвал Байконур символом партнерства России и Казахстана - РИА Новости, 02.06.2025

Токаев назвал Байконур символом партнерства России и Казахстана

Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:24:00+03:00

2025-06-02T10:24:00+03:00

2025-06-02T10:24:00+03:00

байконур (город)

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

юрий гагарин (космонавт)

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014140634_0:92:3120:1847_1920x0_80_0_0_b0b2382cbec27c26bb3260337d8f3413.jpg

АЛМА-АТА, 2 июн - РИА Новости. Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Наша страна выступает активным участником международного освоения космоса. Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде", - отметил Токаев в поздравлении работникам космической отрасли по случаю 70-летия космодрома. По словам главы Казахстана, Байконур - старейший международный космический порт, ставший колыбелью мировой космонавтики. Именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, что ознаменовало начало космической эры. А уже в 1961 году с Байконура в исторический полет отправился первый космонавт Юрий Гагарин. "Это эпохальное событие объединило жителей всей планеты, пробудило веру в науку и прогресс цивилизации", - сказал президент. Казахстанский лидер добавил, что за последние десятилетия республика осуществила ряд масштабных космических проектов, способствующих развитию национальной экономики. "Казахстан стремится превратить Байконур в центр международного сотрудничества, научного обмена, туристического и образовательного притяжения. Большие перспективы может открыть выход на новые рынки космических услуг, создание условий для реализации потенциала молодых инженеров, конструкторов и ученых", - сказал Токаев. Байконур - один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций. Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам. Космодром Байконур и город с одноименным названием вместе образуют комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.

https://ria.ru/20250408/raketa-2009969360.html

байконур (город)

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байконур (город), казахстан, россия, касым-жомарт токаев, юрий гагарин (космонавт)