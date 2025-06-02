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Токаев назвал Байконур символом партнерства России и Казахстана - РИА Новости, 02.06.2025
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Наука
 
10:24 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/baykonur-2020395950.html
Токаев назвал Байконур символом партнерства России и Казахстана
Токаев назвал Байконур символом партнерства России и Казахстана - РИА Новости, 02.06.2025
Токаев назвал Байконур символом партнерства России и Казахстана
Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:24:00+03:00
2025-06-02T10:24:00+03:00
байконур (город)
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
юрий гагарин (космонавт)
наука
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АЛМА-АТА, 2 июн - РИА Новости. Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Наша страна выступает активным участником международного освоения космоса. Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде", - отметил Токаев в поздравлении работникам космической отрасли по случаю 70-летия космодрома. По словам главы Казахстана, Байконур - старейший международный космический порт, ставший колыбелью мировой космонавтики. Именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, что ознаменовало начало космической эры. А уже в 1961 году с Байконура в исторический полет отправился первый космонавт Юрий Гагарин. "Это эпохальное событие объединило жителей всей планеты, пробудило веру в науку и прогресс цивилизации", - сказал президент. Казахстанский лидер добавил, что за последние десятилетия республика осуществила ряд масштабных космических проектов, способствующих развитию национальной экономики. "Казахстан стремится превратить Байконур в центр международного сотрудничества, научного обмена, туристического и образовательного притяжения. Большие перспективы может открыть выход на новые рынки космических услуг, создание условий для реализации потенциала молодых инженеров, конструкторов и ученых", - сказал Токаев. Байконур - один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций. Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам. Космодром Байконур и город с одноименным названием вместе образуют комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.
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байконур (город), казахстан, россия, касым-жомарт токаев, юрий гагарин (космонавт)
Байконур (город), Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Юрий Гагарин (космонавт), Наука
Токаев назвал Байконур символом партнерства России и Казахстана

Токаев: Байконур является символом стратегического партнерства РФ и Казахстана

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКосмодром Байконур
Космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Космодром Байконур. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 2 июн - РИА Новости. Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Наша страна выступает активным участником международного освоения космоса. Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде", - отметил Токаев в поздравлении работникам космической отрасли по случаю 70-летия космодрома.
По словам главы Казахстана, Байконур - старейший международный космический порт, ставший колыбелью мировой космонавтики. Именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, что ознаменовало начало космической эры. А уже в 1961 году с Байконура в исторический полет отправился первый космонавт Юрий Гагарин. "Это эпохальное событие объединило жителей всей планеты, пробудило веру в науку и прогресс цивилизации", - сказал президент.
Казахстанский лидер добавил, что за последние десятилетия республика осуществила ряд масштабных космических проектов, способствующих развитию национальной экономики.
"Казахстан стремится превратить Байконур в центр международного сотрудничества, научного обмена, туристического и образовательного притяжения. Большие перспективы может открыть выход на новые рынки космических услуг, создание условий для реализации потенциала молодых инженеров, конструкторов и ученых", - сказал Токаев.
Байконур - один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций. Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам. Космодром Байконур и город с одноименным названием вместе образуют комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.
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НаукаБайконур (город)КазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевЮрий Гагарин (космонавт)
 
 
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