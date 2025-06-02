Токаев назвал Байконур символом партнерства России и Казахстана
Токаев: Байконур является символом стратегического партнерства РФ и Казахстана
Космодром Байконур. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 2 июн - РИА Новости. Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Наша страна выступает активным участником международного освоения космоса. Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде", - отметил Токаев в поздравлении работникам космической отрасли по случаю 70-летия космодрома.
По словам главы Казахстана, Байконур - старейший международный космический порт, ставший колыбелью мировой космонавтики. Именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, что ознаменовало начало космической эры. А уже в 1961 году с Байконура в исторический полет отправился первый космонавт Юрий Гагарин. "Это эпохальное событие объединило жителей всей планеты, пробудило веру в науку и прогресс цивилизации", - сказал президент.
Казахстанский лидер добавил, что за последние десятилетия республика осуществила ряд масштабных космических проектов, способствующих развитию национальной экономики.
"Казахстан стремится превратить Байконур в центр международного сотрудничества, научного обмена, туристического и образовательного притяжения. Большие перспективы может открыть выход на новые рынки космических услуг, создание условий для реализации потенциала молодых инженеров, конструкторов и ученых", - сказал Токаев.
Байконур - один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций. Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам. Космодром Байконур и город с одноименным названием вместе образуют комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.