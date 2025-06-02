https://ria.ru/20250602/ataka-2020484178.html

Правительство ФРГ прокомментировало атаки ВСУ в Мурманской области

Правительство ФРГ прокомментировало атаки ВСУ в Мурманской области - РИА Новости, 02.06.2025

Правительство ФРГ прокомментировало атаки ВСУ в Мурманской области

Киев не проинформировал Берлин о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:01:00+03:00

2025-06-02T16:01:00+03:00

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БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Киев не проинформировал Берлин о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус "Федеральное правительство не было об этом проинформировано, и в этом и нет необходимости, потому что Украина имеет право защищаться", - заявил он журналистам в ходе брифинга кабмина. Корнелиус добавил, что не знает, повлияют ли атаки на переговорные позиции сторон. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России 1 июня. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250602/economist-2020403052.html

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