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Правительство ФРГ прокомментировало атаки ВСУ в Мурманской области - РИА Новости, 02.06.2025
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16:01 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/ataka-2020484178.html
Правительство ФРГ прокомментировало атаки ВСУ в Мурманской области
Правительство ФРГ прокомментировало атаки ВСУ в Мурманской области - РИА Новости, 02.06.2025
Правительство ФРГ прокомментировало атаки ВСУ в Мурманской области
Киев не проинформировал Берлин о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:01:00+03:00
2025-06-02T16:01:00+03:00
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БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Киев не проинформировал Берлин о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус "Федеральное правительство не было об этом проинформировано, и в этом и нет необходимости, потому что Украина имеет право защищаться", - заявил он журналистам в ходе брифинга кабмина. Корнелиус добавил, что не знает, повлияют ли атаки на переговорные позиции сторон. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России 1 июня. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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в мире, россия, киев, берлин (город)
В мире, Россия, Киев, Берлин (город)
Правительство ФРГ прокомментировало атаки ВСУ в Мурманской области

Корнелиус: в Берлине не знали о планах Киева атаковать объекты РФ

© #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Киев не проинформировал Берлин о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус
"Федеральное правительство не было об этом проинформировано, и в этом и нет необходимости, потому что Украина имеет право защищаться", - заявил он журналистам в ходе брифинга кабмина.
Корнелиус добавил, что не знает, повлияют ли атаки на переговорные позиции сторон.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России 1 июня.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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