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В США резко высказались об Украине после атаки на российские аэродромы - РИА Новости, 02.06.2025
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15:21 02.06.2025 (обновлено: 15:56 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/ataka-2020475483.html
В США резко высказались об Украине после атаки на российские аэродромы
В США резко высказались об Украине после атаки на российские аэродромы - РИА Новости, 02.06.2025
В США резко высказались об Украине после атаки на российские аэродромы
Атаки на российские аэродромы показывают, что Украина угрожает человечеству, пишет бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем блоге на Substack. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:21:00+03:00
2025-06-02T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Атаки на российские аэродромы показывают, что Украина угрожает человечеству, пишет бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем блоге на Substack."Не Россия представляет угрозу существованию человечества, а Украина", — указал Риттер.Эксперт также отметил, что украинские силы не могли самостоятельно осуществить такую операцию, и предположил, что Киеву могли дать разрешение его европейские союзники.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250602/conversation-2020427138.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, скотт риттер
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер
В США резко высказались об Украине после атаки на российские аэродромы

Риттер раскритиковал Украину за атаку на аэродромы, назвав ее угрозой миру

© #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Атаки на российские аэродромы показывают, что Украина угрожает человечеству, пишет бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем блоге на Substack.
«
"Не Россия представляет угрозу существованию человечества, а Украина", — указал Риттер.
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Под угрозой". СМИ рассказали, что ночью произошло с Киевом
Вчера, 12:31
Эксперт также отметил, что украинские силы не могли самостоятельно осуществить такую операцию, и предположил, что Киеву могли дать разрешение его европейские союзники.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
СМИ рассказали о страхе Киева после атаки на российские аэродромы
Вчера, 10:53
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСкотт Риттер
 
 
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