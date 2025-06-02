https://ria.ru/20250602/ataka-2020475483.html

В США резко высказались об Украине после атаки на российские аэродромы

В США резко высказались об Украине после атаки на российские аэродромы - РИА Новости, 02.06.2025

В США резко высказались об Украине после атаки на российские аэродромы

Атаки на российские аэродромы показывают, что Украина угрожает человечеству, пишет бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем блоге на Substack. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:21:00+03:00

2025-06-02T15:21:00+03:00

2025-06-02T15:56:00+03:00

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скотт риттер

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Атаки на российские аэродромы показывают, что Украина угрожает человечеству, пишет бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем блоге на Substack."Не Россия представляет угрозу существованию человечества, а Украина", — указал Риттер.Эксперт также отметил, что украинские силы не могли самостоятельно осуществить такую операцию, и предположил, что Киеву могли дать разрешение его европейские союзники.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250602/conversation-2020427138.html

https://ria.ru/20250602/economist-2020403052.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, скотт риттер