В Иркутской области ищут мужчину, который может быть причастен к атаке БПЛА
Уроженца Донецка объявили в розыск по делу об атаке на военный аэродром "Белая"
© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения, сообщается в Telegram-канале администрации города Усть-Кут.
"Правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, 08(06).12.1987 г.р., уроженец г. Донецк, возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома "Белая" 1.06.2025 г. Если Вы что-то знаете о местонахождении этого человека, просим незамедлительно сообщить по номеру: 102", - говорится в сообщении.
Правоохранительными органами разыскивается Артем Тимофеев
Правоохранительными органами разыскивается Артем Тимофеев
В канале опубликованы две фотографии мужчины.
Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов, вылетавших из фуры, в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик, по слова Кобзева, был блокирован и уничтожен.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.