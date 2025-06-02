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В Иркутской области ищут мужчину, который может быть причастен к атаке БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
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14:28 02.06.2025 (обновлено: 14:32 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/ataka-2020454601.html
В Иркутской области ищут мужчину, который может быть причастен к атаке БПЛА
В Иркутской области ищут мужчину, который может быть причастен к атаке БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
В Иркутской области ищут мужчину, который может быть причастен к атаке БПЛА
В Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:28:00+03:00
2025-06-02T14:32:00+03:00
происшествия
иркутская область
донецк
амурская область
игорь кобзев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения, сообщается в Telegram-канале администрации города Усть-Кут. "Правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, 08(06).12.1987 г.р., уроженец г. Донецк, возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома "Белая" 1.06.2025 г. Если Вы что-то знаете о местонахождении этого человека, просим незамедлительно сообщить по номеру: 102", - говорится в сообщении. В канале опубликованы две фотографии мужчины. Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов, вылетавших из фуры, в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик, по слова Кобзева, был блокирован и уничтожен. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250602/irkutsk-2020395367.html
иркутская область
донецк
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происшествия, иркутская область, донецк, амурская область, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Иркутская область, Донецк, Амурская область, Игорь Кобзев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Иркутской области ищут мужчину, который может быть причастен к атаке БПЛА

Уроженца Донецка объявили в розыск по делу об атаке на военный аэродром "Белая"

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения, сообщается в Telegram-канале администрации города Усть-Кут.
"Правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, 08(06).12.1987 г.р., уроженец г. Донецк, возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома "Белая" 1.06.2025 г. Если Вы что-то знаете о местонахождении этого человека, просим незамедлительно сообщить по номеру: 102", - говорится в сообщении.
Правоохранительными органами разыскивается Артем Тимофеев
Правоохранительными органами разыскивается Артем Тимофеев - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Правоохранительными органами разыскивается Артем Тимофеев
В канале опубликованы две фотографии мужчины.
Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов, вылетавших из фуры, в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик, по слова Кобзева, был блокирован и уничтожен.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Власти Иркутской области хотят наградить людей, пытавшихся сбить дроны
Вчера, 10:18
 
ПроисшествияИркутская областьДонецкАмурская областьИгорь КобзевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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