https://ria.ru/20250602/ataka-2020454601.html

В Иркутской области ищут мужчину, который может быть причастен к атаке БПЛА

В Иркутской области ищут мужчину, который может быть причастен к атаке БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025

В Иркутской области ищут мужчину, который может быть причастен к атаке БПЛА

В Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:28:00+03:00

2025-06-02T14:28:00+03:00

2025-06-02T14:32:00+03:00

происшествия

иркутская область

донецк

амурская область

игорь кобзев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения, сообщается в Telegram-канале администрации города Усть-Кут. "Правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, 08(06).12.1987 г.р., уроженец г. Донецк, возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома "Белая" 1.06.2025 г. Если Вы что-то знаете о местонахождении этого человека, просим незамедлительно сообщить по номеру: 102", - говорится в сообщении. В канале опубликованы две фотографии мужчины. Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов, вылетавших из фуры, в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик, по слова Кобзева, был блокирован и уничтожен. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250602/irkutsk-2020395367.html

иркутская область

донецк

амурская область

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происшествия, иркутская область, донецк, амурская область, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф)