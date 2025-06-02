https://ria.ru/20250602/ataka-2020394871.html

Губернатор Иркутской области рассказал об обстановке после атаки БПЛА

Губернатор Иркутской области рассказал об обстановке после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025

Губернатор Иркутской области рассказал об обстановке после атаки БПЛА

Ситуация в Усольском районе Иркутской области, где была атака дронов, контролируемая, угрозы для населения нет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:27:00+03:00

2025-06-02T10:27:00+03:00

2025-06-02T10:27:00+03:00

происшествия

иркутская область

амурская область

игорь кобзев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ситуация в Усольском районе Иркутской области, где была атака дронов, контролируемая, угрозы для населения нет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района. "Ситуация в Усольском районе контролируемая, угрозы для населения нет", - написал Кобзев в Telegram-канале. Первый замгубернатора Роман Колесов назначен ответственным за координацию работы с муниципальными образованиями Усольского района. Утром он провел выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250601/mo-2020317043.html

https://ria.ru/20250602/priamurja-2020388595.html

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происшествия, иркутская область, амурская область, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф)