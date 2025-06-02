Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Иркутской области рассказал об обстановке после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/ataka-2020394871.html
Губернатор Иркутской области рассказал об обстановке после атаки БПЛА
Губернатор Иркутской области рассказал об обстановке после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
Губернатор Иркутской области рассказал об обстановке после атаки БПЛА
Ситуация в Усольском районе Иркутской области, где была атака дронов, контролируемая, угрозы для населения нет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:27:00+03:00
2025-06-02T10:27:00+03:00
происшествия
иркутская область
амурская область
игорь кобзев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020286124_0:434:719:838_1920x0_80_0_0_7399560fc9129c865cf6fcbb6f74bec1.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ситуация в Усольском районе Иркутской области, где была атака дронов, контролируемая, угрозы для населения нет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района. "Ситуация в Усольском районе контролируемая, угрозы для населения нет", - написал Кобзев в Telegram-канале. Первый замгубернатора Роман Колесов назначен ответственным за координацию работы с муниципальными образованиями Усольского района. Утром он провел выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250601/mo-2020317043.html
https://ria.ru/20250602/priamurja-2020388595.html
иркутская область
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020286124_0:366:719:905_1920x0_80_0_0_03b29560d99b4a2c523e0be5ddfe3daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, амурская область, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Иркутская область, Амурская область, Игорь Кобзев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Губернатор Иркутской области рассказал об обстановке после атаки БПЛА

Кобзев: ситуация в Усольском районе после атаки дронов контролируемая

© #кобзевнасвязи/TelegramАтака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ситуация в Усольском районе Иркутской области, где была атака дронов, контролируемая, угрозы для населения нет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
МО рассказало, откуда были совершены атаки FPV-дронов на аэродромы в России
1 июня, 18:24
"Ситуация в Усольском районе контролируемая, угрозы для населения нет", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Первый замгубернатора Роман Колесов назначен ответственным за координацию работы с муниципальными образованиями Усольского района. Утром он провел выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Приамурье после атаки дронов закрыли участок федеральной трассы
Вчера, 09:39
 
ПроисшествияИркутская областьАмурская областьИгорь КобзевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала