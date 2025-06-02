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Губернатор Иркутской области рассказал об обстановке после атаки БПЛА
Губернатор Иркутской области рассказал об обстановке после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
Губернатор Иркутской области рассказал об обстановке после атаки БПЛА
Ситуация в Усольском районе Иркутской области, где была атака дронов, контролируемая, угрозы для населения нет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:27:00+03:00
2025-06-02T10:27:00+03:00
2025-06-02T10:27:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ситуация в Усольском районе Иркутской области, где была атака дронов, контролируемая, угрозы для населения нет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района. "Ситуация в Усольском районе контролируемая, угрозы для населения нет", - написал Кобзев в Telegram-канале. Первый замгубернатора Роман Колесов назначен ответственным за координацию работы с муниципальными образованиями Усольского района. Утром он провел выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250601/mo-2020317043.html
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происшествия, иркутская область, амурская область, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Иркутская область, Амурская область, Игорь Кобзев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Губернатор Иркутской области рассказал об обстановке после атаки БПЛА
Кобзев: ситуация в Усольском районе после атаки дронов контролируемая