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Житель Брянской области рассказал о моменте обрушения моста

Житель Брянской области рассказал о моменте обрушения моста - РИА Новости, 01.06.2025

Житель Брянской области рассказал о моменте обрушения моста

Житель Выгоничского района Брянской области рассказал РИА Новости, как в частном доме недалеко от места ЧП чуть не повыбивало окна. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:28:00+03:00

2025-06-01T14:28:00+03:00

2025-06-01T14:28:00+03:00

происшествия

выгоничский район

брянская область

москва

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская область), 1 июн - РИА Новости. Житель Выгоничского района Брянской области рассказал РИА Новости, как в частном доме недалеко от места ЧП чуть не повыбивало окна. "У меня жена дома была, так звук был такой громкий, чуть окна не повыбивало", - сказал мужчина. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020280925.html

выгоничский район

брянская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Грузовик, вытащенный с места обрушения автомобильного моста в Брянской области Спасатели вытащили грузовик с места обрушения автомобильного моста в Брянской области, видео этих работ опубликовало МЧС России 2025-06-01T14:28 true PT0M38S

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Варвара Скокшина

происшествия, выгоничский район, брянская область, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области