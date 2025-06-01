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Житель Брянской области рассказал о моменте обрушения моста
Житель Брянской области рассказал о моменте обрушения моста - РИА Новости, 01.06.2025
Житель Брянской области рассказал о моменте обрушения моста
Житель Выгоничского района Брянской области рассказал РИА Новости, как в частном доме недалеко от места ЧП чуть не повыбивало окна. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:28:00+03:00
2025-06-01T14:28:00+03:00
2025-06-01T14:28:00+03:00
происшествия
выгоничский район
брянская область
москва
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская область), 1 июн - РИА Новости. Житель Выгоничского района Брянской области рассказал РИА Новости, как в частном доме недалеко от места ЧП чуть не повыбивало окна. "У меня жена дома была, так звук был такой громкий, чуть окна не повыбивало", - сказал мужчина. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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Грузовик, вытащенный с места обрушения автомобильного моста в Брянской области
Спасатели вытащили грузовик с места обрушения автомобильного моста в Брянской области, видео этих работ опубликовало МЧС России
2025-06-01T14:28
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, выгоничский район, брянская область, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Выгоничский район, Брянская область, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Житель Брянской области рассказал о моменте обрушения моста
Очевидец рассказал, что из-за ЧП под Брянском в доме чуть не повыбивало окна