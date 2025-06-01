https://ria.ru/20250601/zemlja-2020248760.html
Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце дошло до Земли
Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце дошло до Земли - РИА Новости, 01.06.2025
Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце дошло до Земли
Облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки накануне, или его часть, дошло до Земли, не исключены магнитные бури максимального уровня, сообщил РИА... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:55:00+03:00
2025-06-01T10:55:00+03:00
2025-06-01T12:10:00+03:00
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020106176_0:6:1024:582_1920x0_80_0_0_4a8485dc8ee820a3d59b92cea38d1187.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки накануне, или его часть, дошло до Земли, не исключены магнитные бури максимального уровня, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "К Земле, судя по показаниям космических средств слежения, пришло выброшенное вчера Солнцем облако плазмы. Исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был зафиксирован сегодня в 8:30 утра по московскому времени", — сказал он. Ученый уточнил, что скорость солнечного ветра сейчас порой превышает тысячу километров в секунду, также наблюдаются очень высокие значения плотности и температуры. "Последняя, если верить показателям сразу нескольких космических аппаратов, составляет сейчас более двух миллионов градусов при нормальных значениях около 100 тысяч градусов, то есть выше, чем температура в короне Солнца. Есть вероятность, что такие значения никогда не регистрировались в истории наблюдений либо близки к историческим максимумам", — добавил специалист.По его словам, если такие значения стали последствием того, что к Земле пришло выброшенное вчера облако плазмы, то оно преодолело расстояние от Солнца за исключительно быстрое, близкое к рекордному время — менее 30 часов. Это почти на сутки быстрее прогноза. В то же время, как отметил Богачев, есть надежда, что к Земле пришло все же небольшое, очень быстрое волокно плазмы, обладавшее по неизвестным причинам такой скоростью, а основная масса газа имеет более умеренные характеристики и придет позже. Но если это все же основной выброс, то сегодня почти неизбежно в самое ближайшее время начнутся бури высшего, 5-го уровня, указал ученый.
https://ria.ru/20250525/solntse-2018990663.html
https://ria.ru/20250525/vspyshka-2018954659.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020106176_121:0:904:587_1920x0_80_0_0_49ad3206557caa81b3ed0ee499ffa136.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, вспышки на солнце , космос - риа наука
Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Космос - РИА Наука
Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце дошло до Земли
Облако плазмы, выброшенное Солнцем в субботу, дошло до Земли
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки накануне, или его часть, дошло до Земли, не исключены магнитные бури максимального уровня, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"К Земле
, судя по показаниям космических средств слежения, пришло выброшенное вчера Солнцем облако плазмы. Исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был зафиксирован сегодня в 8:30 утра по московскому времени", — сказал он.
Ученый уточнил, что скорость солнечного ветра сейчас порой превышает тысячу километров в секунду, также наблюдаются очень высокие значения плотности и температуры.
«
"Последняя, если верить показателям сразу нескольких космических аппаратов, составляет сейчас более двух миллионов градусов при нормальных значениях около 100 тысяч градусов, то есть выше, чем температура в короне Солнца. Есть вероятность, что такие значения никогда не регистрировались в истории наблюдений либо близки к историческим максимумам", — добавил специалист.
По его словам, если такие значения стали последствием того, что к Земле пришло выброшенное вчера облако плазмы, то оно преодолело расстояние от Солнца за исключительно быстрое, близкое к рекордному время — менее 30 часов. Это почти на сутки быстрее прогноза.
В то же время, как отметил Богачев, есть надежда, что к Земле пришло все же небольшое, очень быстрое волокно плазмы, обладавшее по неизвестным причинам такой скоростью, а основная масса газа имеет более умеренные характеристики и придет позже.
Но если это все же основной выброс, то сегодня почти неизбежно в самое ближайшее время начнутся бури высшего, 5-го уровня, указал ученый.