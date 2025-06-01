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Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
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15:13 01.06.2025 (обновлено: 15:16 01.06.2025)
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Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших в Брянской области
Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших в Брянской области
Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:13:00+03:00
2025-06-01T15:16:00+03:00
происшествия
брянская область
курская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз."Каждая семья, где погибший, получит 1,5 миллиона рублей. Тяжелые (пострадавшие - ред.) - 750 тысяч, и средние и легкие - 450 тысяч", - сказал Богомаз.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/most-2020289532.html
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происшествия, брянская область, курская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Курская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших в Брянской области

Семьям погибших в Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз.
"Каждая семья, где погибший, получит 1,5 миллиона рублей. Тяжелые (пострадавшие - ред.) - 750 тысяч, и средние и легкие - 450 тысяч", - сказал Богомаз.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Обрушившийся мост под Брянском не подлежит восстановлению, заявил Богомаз
Вчера, 15:11
 
ПроисшествияБрянская областьКурская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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