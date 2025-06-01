https://ria.ru/20250601/vyplaty-2020289806.html

Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших в Брянской области

Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших в Брянской области

Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:13:00+03:00

2025-06-01T15:13:00+03:00

2025-06-01T15:16:00+03:00

происшествия

брянская область

курская область

обрушение моста на поезд в брянской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020263302_0:0:1263:710_1920x0_80_0_0_1b91bf5f8d69051e7c48260fd5755092.jpg

БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз."Каждая семья, где погибший, получит 1,5 миллиона рублей. Тяжелые (пострадавшие - ред.) - 750 тысяч, и средние и легкие - 450 тысяч", - сказал Богомаз.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/most-2020289532.html

брянская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, курская область, обрушение моста на поезд в брянской области