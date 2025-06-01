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Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших в Брянской области
Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших в Брянской области
Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:13:00+03:00
2025-06-01T15:13:00+03:00
2025-06-01T15:16:00+03:00
происшествия
брянская область
курская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз."Каждая семья, где погибший, получит 1,5 миллиона рублей. Тяжелые (пострадавшие - ред.) - 750 тысяч, и средние и легкие - 450 тысяч", - сказал Богомаз.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, курская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Курская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших в Брянской области
Семьям погибших в Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей