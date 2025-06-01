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Компания "СОГАЗ" займется выплатами после ЧП с поездом под Брянском

Компания "СОГАЗ" займется выплатами после ЧП с поездом под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Компания "СОГАЗ" займется выплатами после ЧП с поездом под Брянском

Пассажиры, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, могут рассчитывать на выплаты возмещения от "СОГАЗ", сообщили в Федеральной... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:45:00+03:00

2025-06-01T08:45:00+03:00

2025-06-01T08:58:00+03:00

происшествия

согаз

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиры, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, могут рассчитывать на выплаты возмещения от "СОГАЗ", сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочка РЖД)."Помимо этого пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО "СОГАЗ". Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона страховой компании: 8-800-333-08-88", — говорится в сообщении.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, согаз, федеральная пассажирская компания