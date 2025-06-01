Компания "СОГАЗ" займется выплатами после ЧП с поездом под Брянском
"СОГАЗ" займется выплатами пассажирам поезда после обрушения моста под Брянском
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиры, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, могут рассчитывать на выплаты возмещения от "СОГАЗ", сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочка РЖД).
"Помимо этого пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО "СОГАЗ". Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона страховой компании: 8-800-333-08-88", — говорится в сообщении.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.