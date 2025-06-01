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ВСУ активно минируют Часов Яр, заявил Марочко - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:53 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/vsu-2020219580.html
ВСУ активно минируют Часов Яр, заявил Марочко
ВСУ активно минируют Часов Яр, заявил Марочко - РИА Новости, 01.06.2025
ВСУ активно минируют Часов Яр, заявил Марочко
ВСУ активно минируют город Часов Яр, пытаясь остановить продвижение сил РФ в населенном пункте и чтобы не дать отступать своим же бойцам, обрекая их на гибель,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T06:53:00+03:00
2025-06-01T06:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
россия
артемовск (донецкая область)
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. ВСУ активно минируют город Часов Яр, пытаясь остановить продвижение сил РФ в населенном пункте и чтобы не дать отступать своим же бойцам, обрекая их на гибель, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Если мы говорим о ныне действующей тактике украинских боевиков, находящихся в Часовом Яре и его окрестностях, то отдельно бы я, наверно, выделил момент того, что идет тотальное минирование местности", - сообщил Марочко. Он уточнил, что для данных целей ВСУ уже выделили отдельные расчеты БПЛА, которые дистанционно минируют местность при помощи беспилотников. "Причем минируются как те районы, которые уже под контролем Российской Федерации, так и те, где находятся украинские боевики. Делается это также с той целью, дабы не дать возможности украинским солдатам самовольно оставить позиции и покинуть занимаемые рубежи", - пояснил Марочко. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250530/vojska-2019898339.html
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часов яр
россия
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часов яр, россия, артемовск (донецкая область), андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Россия, Артемовск (Донецкая область), Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ активно минируют Часов Яр, заявил Марочко

Марочко: ВСУ активно минируют Часов Яр, чтобы лишить солдат путей к отступлению

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. ВСУ активно минируют город Часов Яр, пытаясь остановить продвижение сил РФ в населенном пункте и чтобы не дать отступать своим же бойцам, обрекая их на гибель, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Если мы говорим о ныне действующей тактике украинских боевиков, находящихся в Часовом Яре и его окрестностях, то отдельно бы я, наверно, выделил момент того, что идет тотальное минирование местности", - сообщил Марочко.
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Он уточнил, что для данных целей ВСУ уже выделили отдельные расчеты БПЛА, которые дистанционно минируют местность при помощи беспилотников.
"Причем минируются как те районы, которые уже под контролем Российской Федерации, так и те, где находятся украинские боевики. Делается это также с той целью, дабы не дать возможности украинским солдатам самовольно оставить позиции и покинуть занимаемые рубежи", - пояснил Марочко.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрРоссияАртемовск (Донецкая область)Андрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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