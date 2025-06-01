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"Пробирался во вражеские окопы". Кому поставят памятник в Волгограде - РИА Новости, 01.06.2025
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08:00 01.06.2025 (обновлено: 08:07 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/vov-2019762133.html
"Пробирался во вражеские окопы". Кому поставят памятник в Волгограде
"Пробирался во вражеские окопы". Кому поставят памятник в Волгограде - РИА Новости, 01.06.2025
"Пробирался во вражеские окопы". Кому поставят памятник в Волгограде
Ходил на позиции фашистов и разносил пропагандистские листовки — историк Центрального музея Вооруженных сил Дмитрий Белов хочет увековечить память кота-героя,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:00:00+03:00
2025-06-01T08:07:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Ходил на позиции фашистов и разносил пропагандистские листовки — историк Центрального музея Вооруженных сил Дмитрий Белов хочет увековечить память кота-героя, который в 1942-м помогал бойцам Красной армии во время Сталинградской битвы. О том, как узнали о подвиге четвероногого и почему, по мнению ученых, он заслужил быть отлитым в граните, — в материале РИА Новости.Миф, ставший реальностьюОсенью 1942-го, в самый разгар Сталинградской битвы, бойцы 62-й армии Юфитов и Черкашин обратили внимание на кота, слоняющегося возле немецких позиций — в нескольких десятках метров от советских.Потом он пересек линию фронта. Несмотря на скудные запасы, солдаты его покормили. Кот отправился в обратный путь. Но вскоре вернулся. Юфитов и Черкашин поняли: немцы с ним ничем не поделились."Тогда, вероятно, они решили, что кот тоже может поучаствовать в освобождении Сталинграда, — рассказывает РИА Новости ведущий методист Центрального музея ВС России, кандидат исторических наук Дмитрий Белов. — Бойцы надели на него ошейник и вложили туда несколько агитационных листовок для немцев".Кот побрел в сторону укреплений противника. В следующий раз Юфитов и Черкашин увидели его уже без листовок. Обновили запас в ошейнике."Кот-агитатор сделал как минимум семь вылазок, "раздав" несколько десятков листовок, — продолжает Белов. — Но после очередного рейда приполз к нашим ребятам с простреленными лапами. Помочь ему уже ничем было нельзя, животное погибло".Поиск доказательствОб этом необычном "бойце" Красной армии могли никогда не узнать, если бы в 1960-х некий Петр Зайончковский не принес в музей-панораму "Сталинградская битва" потертую фотографию кота. С листовкой на шее. Правда, тогда плохое качество снимка и объяснения его обладателя не внушили доверия.Почти на полвека о подвиге питомца забыли. Однако несколько лет назад президент Международного фонда "Сталинградская битва" Дмитрий Белов выяснил: Зайончковский был известным после войны ученым, доктором исторических наук и преподавателем истфака МГУ. Он лично участвовал в Сталинградской битве в составе 66-й армии.По его словам, записанным в карточке музея-панорамы "Сталинградская битва", кот "служил" в 124-й стрелковой бригаде 62-й армии. Там его называли "кот-герой".Белов установил, что в мае 1943 года в Сталинград приезжала группа ученых из комиссии по истории Великой Отечественной войны при президиуме Академии наук СССР. И они взяли у бойца Зайончковского интервью.Он сообщил следующее: "В 149-ю бригаду в один из блиндажей пришел кот из немецкого блиндажа, расположенного примерно в 60 метрах. Кот пришел потому, что у немцев не было еды. Этого кота тоже привлекли к работе по разложению войск противника. Вначале к хвосту привязали листовку и отправили к немцам. Через некоторое время кот пришел обратно. Проделав несколько раз такую манипуляцию, пришили ему корсет, в который положили до ста антифашистских листовок, и он недели две ходил к немцам, возвращаясь без листовок, пока немцы не прострелили ему задние ноги, и он пришел умирающий в наш блиндаж"."Зайончковский давал интервью по свежей памяти. Звучало очень убедительно, — подчеркивает Белов. — Затем нам удалось найти вторую фотографию кота — такую же, как в музее-панораме. Ее подарила музею московской школы имени Маршала В. И. Чуйкова в 1981-м некая Смирнова".Про нее известно лишь то, что в 1943 году она в звании старшего лейтенанта служила переводчиком политотдела 62-й армии. При передаче снимка в музей сказала: "Сама я кошку не "снаряжала", но листовки готовила от начала и до конца. Поэтому у меня и сохранился этот "портрет".Работа скульптораПодтвердив историю кота-агитатора, Белов и другие сотрудники Международного благотворительного фонда "Сталинградская битва" прошлым летом попросили руководство области поддержать проект памятника. Композицию создал известный скульптор Владимир Суровцев."Это фрагмент городской стены с объемными блоками разрушенного дома, которые с трех сторон выполнены в качестве удобных для подъема к центральной части композиции ступенек, — объясняет он. — Солдат, приподняв левую руку, жестом напутствует, благословляет в дорогу кота со специальным ошейником, в котором лежат антифашистские листовки".Спонсора, готового оплатить изготовление и установку памятника, уже нашли."Также мы обратились в областной комитет по территориальным образованиям, где нам предоставили на выбор несколько мест в городе, в том числе в районе знаменитого Дома Павлова, — добавляет историк. — Кроме увековечения памяти, такие композиции добавляют и туристической привлекательности Волгограду. К примеру, на площади Чекистов уже есть уникальный памятник собакам — истребителям танков".Точные сроки, а также место установки скульптуры пока не известны, но Белов и его команда надеются, что это лишь вопрос времени.
https://ria.ru/20250502/praga-2014082329.html
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общество, волгоград, сталинград, ссср, вооруженные силы рф, красная армия
Общество, Волгоград, Сталинград, СССР, Вооруженные силы РФ, Красная армия
"Пробирался во вражеские окопы". Кому поставят памятник в Волгограде

В Волгограде установят памятник коту-агитатору

© Фото : Музей-заповедник "Сталинградская битва"Жители Волгограда возложили цветы к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане в день его 125-летия
Жители Волгограда возложили цветы к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане в день его 125-летия - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Музей-заповедник "Сталинградская битва"
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Ходил на позиции фашистов и разносил пропагандистские листовки — историк Центрального музея Вооруженных сил Дмитрий Белов хочет увековечить память кота-героя, который в 1942-м помогал бойцам Красной армии во время Сталинградской битвы. О том, как узнали о подвиге четвероногого и почему, по мнению ученых, он заслужил быть отлитым в граните, — в материале РИА Новости.

Миф, ставший реальностью

Осенью 1942-го, в самый разгар Сталинградской битвы, бойцы 62-й армии Юфитов и Черкашин обратили внимание на кота, слоняющегося возле немецких позиций — в нескольких десятках метров от советских.
Потом он пересек линию фронта. Несмотря на скудные запасы, солдаты его покормили. Кот отправился в обратный путь. Но вскоре вернулся. Юфитов и Черкашин поняли: немцы с ним ничем не поделились.
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"Тогда, вероятно, они решили, что кот тоже может поучаствовать в освобождении Сталинграда, — рассказывает РИА Новости ведущий методист Центрального музея ВС России, кандидат исторических наук Дмитрий Белов. — Бойцы надели на него ошейник и вложили туда несколько агитационных листовок для немцев".
Кот побрел в сторону укреплений противника. В следующий раз Юфитов и Черкашин увидели его уже без листовок. Обновили запас в ошейнике.
"Кот-агитатор сделал как минимум семь вылазок, "раздав" несколько десятков листовок, — продолжает Белов. — Но после очередного рейда приполз к нашим ребятам с простреленными лапами. Помочь ему уже ничем было нельзя, животное погибло".
© Фото предоставлено Дмитрием БеловымФотография кота, сделанная, предположительно, в 1942-м
Фотография кота, сделанная, предположительно, в 1942-м - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото предоставлено Дмитрием Беловым
Фотография кота, сделанная, предположительно, в 1942-м

Поиск доказательств

Об этом необычном "бойце" Красной армии могли никогда не узнать, если бы в 1960-х некий Петр Зайончковский не принес в музей-панораму "Сталинградская битва" потертую фотографию кота. С листовкой на шее. Правда, тогда плохое качество снимка и объяснения его обладателя не внушили доверия.
Почти на полвека о подвиге питомца забыли. Однако несколько лет назад президент Международного фонда "Сталинградская битва" Дмитрий Белов выяснил: Зайончковский был известным после войны ученым, доктором исторических наук и преподавателем истфака МГУ. Он лично участвовал в Сталинградской битве в составе 66-й армии.
По его словам, записанным в карточке музея-панорамы "Сталинградская битва", кот "служил" в 124-й стрелковой бригаде 62-й армии. Там его называли "кот-герой".
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Белов установил, что в мае 1943 года в Сталинград приезжала группа ученых из комиссии по истории Великой Отечественной войны при президиуме Академии наук СССР. И они взяли у бойца Зайончковского интервью.
Он сообщил следующее: "В 149-ю бригаду в один из блиндажей пришел кот из немецкого блиндажа, расположенного примерно в 60 метрах. Кот пришел потому, что у немцев не было еды. Этого кота тоже привлекли к работе по разложению войск противника. Вначале к хвосту привязали листовку и отправили к немцам. Через некоторое время кот пришел обратно. Проделав несколько раз такую манипуляцию, пришили ему корсет, в который положили до ста антифашистских листовок, и он недели две ходил к немцам, возвращаясь без листовок, пока немцы не прострелили ему задние ноги, и он пришел умирающий в наш блиндаж".
"Зайончковский давал интервью по свежей памяти. Звучало очень убедительно, — подчеркивает Белов. — Затем нам удалось найти вторую фотографию кота — такую же, как в музее-панораме. Ее подарила музею московской школы имени Маршала В. И. Чуйкова в 1981-м некая Смирнова".
© Фото предоставлено Дмитрием БеловымБоец отправляет кота-агитатора к немцам
Боец отправляет кота-агитатора к немцам - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото предоставлено Дмитрием Беловым
Боец отправляет кота-агитатора к немцам
Про нее известно лишь то, что в 1943 году она в звании старшего лейтенанта служила переводчиком политотдела 62-й армии. При передаче снимка в музей сказала: "Сама я кошку не "снаряжала", но листовки готовила от начала и до конца. Поэтому у меня и сохранился этот "портрет".

Работа скульптора

Подтвердив историю кота-агитатора, Белов и другие сотрудники Международного благотворительного фонда "Сталинградская битва" прошлым летом попросили руководство области поддержать проект памятника. Композицию создал известный скульптор Владимир Суровцев.
"Это фрагмент городской стены с объемными блоками разрушенного дома, которые с трех сторон выполнены в качестве удобных для подъема к центральной части композиции ступенек, объясняет он. Солдат, приподняв левую руку, жестом напутствует, благословляет в дорогу кота со специальным ошейником, в котором лежат антифашистские листовки".
© Фото предоставлено Дмитрием БеловымМакет будущего памятника
Макет будущего памятника - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото предоставлено Дмитрием Беловым
Макет будущего памятника
Спонсора, готового оплатить изготовление и установку памятника, уже нашли.
"Также мы обратились в областной комитет по территориальным образованиям, где нам предоставили на выбор несколько мест в городе, в том числе в районе знаменитого Дома Павлова, добавляет историк. Кроме увековечения памяти, такие композиции добавляют и туристической привлекательности Волгограду. К примеру, на площади Чекистов уже есть уникальный памятник собакам истребителям танков".
Точные сроки, а также место установки скульптуры пока не известны, но Белов и его команда надеются, что это лишь вопрос времени.
 
ОбществоВолгоградСталинградСССРВооруженные силы РФКрасная армия
 
 
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