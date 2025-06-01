https://ria.ru/20250601/voditel-2020280790.html

Водитель фуры, пострадавший при ЧП с поездом, находится в брянской больнице

Водитель фуры, пострадавший при ЧП с поездом, находится в брянской больнице - РИА Новости, 01.06.2025

Водитель фуры, пострадавший при ЧП с поездом, находится в брянской больнице

Водитель грузовика "Мираторга", который пострадал от обрушения моста в Брянской области, находится в лечебном учреждении Брянска, компания окажет всю... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:20:00+03:00

2025-06-01T14:20:00+03:00

2025-06-01T15:15:00+03:00

происшествия

брянск

мираторг

обрушение моста на поезд в брянской области

курская область

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Водитель грузовика "Мираторга", который пострадал от обрушения моста в Брянской области, находится в лечебном учреждении Брянска, компания окажет всю необходимую медпомощь, сообщили в компании."Пострадавший водитель находится в лечебном учреждении города Брянска. Поддерживаем связь с самим коллегой и его семьёй. Вся необходимая помощь со стороны компании будет оказана", - говорится на сайте компании.Ночью компания сообщила, что водитель пострадал в результате обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, он перевозил продукцию на грузовике. В компании добавили, что транспортное обеспечение работы площадок компании осуществляется через объездные пути.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html

брянск

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянск, мираторг, обрушение моста на поезд в брянской области, курская область