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Водитель фуры, пострадавший при ЧП с поездом, находится в брянской больнице
Водитель фуры, пострадавший при ЧП с поездом, находится в брянской больнице - РИА Новости, 01.06.2025
Водитель фуры, пострадавший при ЧП с поездом, находится в брянской больнице
Водитель грузовика "Мираторга", который пострадал от обрушения моста в Брянской области, находится в лечебном учреждении Брянска, компания окажет всю... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:20:00+03:00
2025-06-01T14:20:00+03:00
2025-06-01T15:15:00+03:00
происшествия
брянск
мираторг
обрушение моста на поезд в брянской области
курская область
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Водитель грузовика "Мираторга", который пострадал от обрушения моста в Брянской области, находится в лечебном учреждении Брянска, компания окажет всю необходимую медпомощь, сообщили в компании."Пострадавший водитель находится в лечебном учреждении города Брянска. Поддерживаем связь с самим коллегой и его семьёй. Вся необходимая помощь со стороны компании будет оказана", - говорится на сайте компании.Ночью компания сообщила, что водитель пострадал в результате обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, он перевозил продукцию на грузовике. В компании добавили, что транспортное обеспечение работы площадок компании осуществляется через объездные пути.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, мираторг, обрушение моста на поезд в брянской области, курская область
Происшествия, Брянск, Мираторг, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Курская область
Водитель фуры, пострадавший при ЧП с поездом, находится в брянской больнице
"Мираторг": компания окажет помощь водителю фуры, пострадавшему при ЧП с поездом