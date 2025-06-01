https://ria.ru/20250601/vertolet-2020281069.html

Вертолет санавиации прибыл в клинику Рошаля

Вертолет санавиации прибыл в клинику Рошаля - РИА Новости, 01.06.2025

Вертолет санавиации прибыл в клинику Рошаля

Вертолет санавиации прибыл в Клинику доктора Рошаля в Москве, куда должны доставить пострадавших в ЧП под Брянском детей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:24:00+03:00

2025-06-01T14:24:00+03:00

2025-06-01T14:25:00+03:00

курская область

происшествия

москва

обрушение моста на поезд в брянской области

брянская область

александр богомаз

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вертолет санавиации прибыл в Клинику доктора Рошаля в Москве, куда должны доставить пострадавших в ЧП под Брянском детей, передает корреспондент РИА Новости.Вертолет приземлился на территории клиники. Ранее столичный депздрав сообщал, что двух детей, пострадавших при крушении моста в Брянской области, доставят в Клинику доктора Рошаля.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html

курская область

москва

брянская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие вертолета санавиации в Клинику Рошаля в Москве Вертолет санавиации прибыл в Клинику Рошаля в Москве, куда должны доставить пострадавших в ЧП под Брянском детей, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-01T14:24 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, происшествия, москва, обрушение моста на поезд в брянской области, брянская область, александр богомаз, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко