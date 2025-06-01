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Вертолет санавиации прибыл в клинику Рошаля
Вертолет санавиации прибыл в клинику Рошаля - РИА Новости, 01.06.2025
Вертолет санавиации прибыл в клинику Рошаля
Вертолет санавиации прибыл в Клинику доктора Рошаля в Москве, куда должны доставить пострадавших в ЧП под Брянском детей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:24:00+03:00
2025-06-01T14:24:00+03:00
2025-06-01T14:25:00+03:00
курская область
происшествия
москва
обрушение моста на поезд в брянской области
брянская область
александр богомаз
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вертолет санавиации прибыл в Клинику доктора Рошаля в Москве, куда должны доставить пострадавших в ЧП под Брянском детей, передает корреспондент РИА Новости.Вертолет приземлился на территории клиники. Ранее столичный депздрав сообщал, что двух детей, пострадавших при крушении моста в Брянской области, доставят в Клинику доктора Рошаля.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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Прибытие вертолета санавиации в Клинику Рошаля в Москве
Вертолет санавиации прибыл в Клинику Рошаля в Москве, куда должны доставить пострадавших в ЧП под Брянском детей, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-01T14:24
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PT0M26S
РИА Новости
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курская область, происшествия, москва, обрушение моста на поезд в брянской области, брянская область, александр богомаз, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко
Курская область, Происшествия, Москва, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Брянская область, Александр Богомаз, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко
Вертолет санавиации прибыл в клинику Рошаля
Вертолет прибыл в клинику Рошаля, куда доставят пострадавших под Брянском детей