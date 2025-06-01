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С места обрушения моста в Брянской области начали убирать вагоны - РИА Новости, 01.06.2025
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15:28 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/vagony-2020293472.html
С места обрушения моста в Брянской области начали убирать вагоны
С места обрушения моста в Брянской области начали убирать вагоны - РИА Новости, 01.06.2025
С места обрушения моста в Брянской области начали убирать вагоны
С места обрушения моста на поезд в Брянской области, в результате чего пострадали более 70 человек, начали убирать вагоны, свидетельствуют кадры видео МЧС РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:28:00+03:00
2025-06-01T15:28:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. С места обрушения моста на поезд в Брянской области, в результате чего пострадали более 70 человек, начали убирать вагоны, свидетельствуют кадры видео МЧС РФ. Как видно на кадрах, с места ЧП поезд оттягивает разрушенные вагоны, на которые обрушился мост. Также запечатлено, как кран поднимает вагоны на дорогу. В то же время на автомобильной дороге стоит эвакуатор с фурой, оказавшейся в эпицентре обрушения моста. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 700 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/traur-2020274690.html
https://ria.ru/20250601/senator-2020253718.html
брянская область
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Начало работ по уборке вагонов с места обрушения моста на поезд в Брянской области
С места обрушения моста на поезд в Брянской области начали убирать вагоны, МЧС показало видео работ
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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
С места обрушения моста в Брянской области начали убирать вагоны

МЧС: с места обрушения моста в Брянской области начали убирать вагоны

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. С места обрушения моста на поезд в Брянской области, в результате чего пострадали более 70 человек, начали убирать вагоны, свидетельствуют кадры видео МЧС РФ.
Как видно на кадрах, с места ЧП поезд оттягивает разрушенные вагоны, на которые обрушился мост. Также запечатлено, как кран поднимает вагоны на дорогу. В то же время на автомобильной дороге стоит эвакуатор с фурой, оказавшейся в эпицентре обрушения моста.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Брянской области объявили траур после обрушения моста
Вчера, 13:28
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 700 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Сенатор обвинил украинские спецслужбы в подрыве моста в Брянской области
Вчера, 11:36
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияВыгоничский районАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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