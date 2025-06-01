https://ria.ru/20250601/ushakov-2020262702.html

Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 01.06.2025

Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о подготовке... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:18:00+03:00

2025-06-01T12:18:00+03:00

2025-06-01T13:21:00+03:00

россия

сочи

москва

юрий ушаков

павел зарубин

образовательный центр "сириус"

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о подготовке встречи Путина и Трампа. Основные тезисы:Путин созвонился с Трампом 19 мая из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Переговоры продолжались более двух часов. Как сообщал российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Это был третий разговор глав государств с момента вступления Трампа в должность. В первый раз они пообщались 12 февраля, во второй — 18 мартаПресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что встреча Путина и Трампа требует хорошей подготовки, а сроки ее проведения обозначат сами лидеры.

https://ria.ru/20250601/tramp-2020243933.html

https://ria.ru/20250531/putin-2020107985.html

россия

сочи

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, сочи, москва, юрий ушаков, павел зарубин, образовательный центр "сириус"