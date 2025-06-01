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Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 01.06.2025
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12:18 01.06.2025 (обновлено: 13:21 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/ushakov-2020262702.html
Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 01.06.2025
Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о подготовке... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:18:00+03:00
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россия
сочи
москва
юрий ушаков
павел зарубин
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о подготовке встречи Путина и Трампа. Основные тезисы:Путин созвонился с Трампом 19 мая из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Переговоры продолжались более двух часов. Как сообщал российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Это был третий разговор глав государств с момента вступления Трампа в должность. В первый раз они пообщались 12 февраля, во второй — 18 мартаПресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что встреча Путина и Трампа требует хорошей подготовки, а сроки ее проведения обозначат сами лидеры.
https://ria.ru/20250601/tramp-2020243933.html
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россия, сочи, москва, юрий ушаков, павел зарубин, образовательный центр "сириус"
Россия, Сочи, Москва, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Образовательный центр "Сириус"

Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о подготовке встречи Путина и Трампа. Основные тезисы:
  • Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, нужны результаты, которые могут быть обсуждены на их уровне.
  • Не факт, что саммит состоится в 2025 году.
  • Конкретных договоренностей о встрече пока нет.
  • Разговоры двух лидеров по телефону полезны, они уже дают определенные результаты.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Путин созвонился с Трампом 19 мая из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Переговоры продолжались более двух часов. Как сообщал российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Это был третий разговор глав государств с момента вступления Трампа в должность. В первый раз они пообщались 12 февраля, во второй — 18 марта
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что встреча Путина и Трампа требует хорошей подготовки, а сроки ее проведения обозначат сами лидеры.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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Вчера, 10:09
 
РоссияСочиМоскваЮрий УшаковПавел ЗарубинОбразовательный центр "Сириус"
 
 
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