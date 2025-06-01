Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о подготовке встречи Путина и Трампа. Основные тезисы:
- Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, нужны результаты, которые могут быть обсуждены на их уровне.
- Не факт, что саммит состоится в 2025 году.
- Конкретных договоренностей о встрече пока нет.
- Разговоры двух лидеров по телефону полезны, они уже дают определенные результаты.
Путин созвонился с Трампом 19 мая из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Переговоры продолжались более двух часов. Как сообщал российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Это был третий разговор глав государств с момента вступления Трампа в должность. В первый раз они пообщались 12 февраля, во второй — 18 марта
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что встреча Путина и Трампа требует хорошей подготовки, а сроки ее проведения обозначат сами лидеры.