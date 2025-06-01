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Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 01.06.2025
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12:10 01.06.2025 (обновлено: 12:17 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/ushakov-2020260491.html
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 01.06.2025
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Конкретных договоренностей о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 01.06.2025
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владимир путин
дональд трамп
сша
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Конкретных договоренностей о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Пока конкретных договоренностей на этот счет нет", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, есть ли движение ко встрече лидеров РФ и США.
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владимир путин, дональд трамп, сша, россия, юрий ушаков, в мире
Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа

Ушаков: конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа пока нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Конкретных договоренностей о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Пока конкретных договоренностей на этот счет нет", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, есть ли движение ко встрече лидеров РФ и США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Могли убедить". СМИ рассказали, что произошло с Трампом из-за России
10:22
 
Владимир ПутинДональд ТрампСШАРоссияЮрий УшаковВ мире
 
 
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