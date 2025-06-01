https://ria.ru/20250601/ushakov-2020260491.html
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 01.06.2025
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Конкретных договоренностей о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:10:00+03:00
2025-06-01T12:10:00+03:00
2025-06-01T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Конкретных договоренностей о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Пока конкретных договоренностей на этот счет нет", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, есть ли движение ко встрече лидеров РФ и США.
https://ria.ru/20250601/tramp-2020243933.html
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владимир путин, дональд трамп, сша, россия, юрий ушаков, в мире
Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Ушаков: конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа пока нет