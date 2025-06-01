https://ria.ru/20250601/ukraina-2020348001.html
Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов - РИА Новости, 01.06.2025
Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:10:00+03:00
2025-06-01T22:10:00+03:00
2025-06-01T22:44:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов.Как заявил Зеленский в вечернем обращении в своем Telegram-канале, операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк."Готовили операцию более полутора лет", - заявил он.Зеленский добавил, что Киев с этой целью задействовал 117 дронов.Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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украина, киев, амурская область, владимир зеленский, василий малюк, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
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Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
Зеленский взял на себя ответственность за теракт против аэродромов в России