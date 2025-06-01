https://ria.ru/20250601/ukraina-2020330549.html
Жители Днепропетровской области отбили у ТЦК мужчину
Жители Днепропетровской области отбили у ТЦК мужчину - РИА Новости, 01.06.2025
Жители Днепропетровской области отбили у ТЦК мужчину
Жители города Днепродзержинск (переименован Украиной в Каменское) Днепропетровской области отбили задержанного мужчину у сотрудников ТЦК, затолкавших его в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:38:00+03:00
2025-06-01T19:38:00+03:00
2025-06-01T19:38:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Жители города Днепродзержинск (переименован Украиной в Каменское) Днепропетровской области отбили задержанного мужчину у сотрудников ТЦК, затолкавших его в микроавтобус, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Видео прислали из Днепродзержинска. Мы видим, как сотрудники ТЦК, поймав очередного "добровольца", волокут его в микроавтобус. И тут появляется на "Дэу" простой гражданин и вступает в явно неравный бой, пытаясь освободить парня. Тут же подъезжает другая машина, и вместе им удается спасти человека", - сказал собеседник агентства. Также он передал сообщение очевидца произошедшего. "Район Черемушки, где это снято, крепят с особым усердием. Да, парень запрыгнул в 11-ю маршрутку (зеленый автобус на видео) и "свалил". По факту - водила "Ланоса" ему жизнь спас. Об этом и в местных "ухылянтских" ("ухилянт" - в переводе с украинского "уклонист" - ред.) чатиках пишут", - рассказал житель Днепродзержинска Лебедеву. Лебедев отметил, что среди украинцев организовывается народное сопротивление против мобилизации в ВСУ, проводимой Киевом, и всё чаще незнакомые люди помогают отбить задержанных мужчин у сотрудников ТЦК. Подпольщик предоставил видео, на котором мужчину несут трое военнослужащих и заталкивают в микроавтобус, после чего местные жители блокируют автомобиль ТЦК и вступают с ними в драку.
https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html
https://ria.ru/20250322/nikolaev-2006691247.html
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Сопротивление задержанию ТЦК
Жители Днепродзержинска (укр. Каменское) в Днепропетровской области отбили задержанного мужчину у сотрудников ТЦК, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.
2025-06-01T19:38
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PT0M59S
РИА Новости
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в мире, днепродзержинск, украина, днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Днепродзержинск, Украина, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Жители Днепропетровской области отбили у ТЦК мужчину
Лебедев: жители Днепродзержинска отбили задержанного мужчину у сотрудников ТЦК