https://ria.ru/20250601/ukraina-2020330549.html

Жители Днепропетровской области отбили у ТЦК мужчину

Жители Днепропетровской области отбили у ТЦК мужчину - РИА Новости, 01.06.2025

Жители Днепропетровской области отбили у ТЦК мужчину

Жители города Днепродзержинск (переименован Украиной в Каменское) Днепропетровской области отбили задержанного мужчину у сотрудников ТЦК, затолкавших его в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:38:00+03:00

2025-06-01T19:38:00+03:00

2025-06-01T19:38:00+03:00

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Жители города Днепродзержинск (переименован Украиной в Каменское) Днепропетровской области отбили задержанного мужчину у сотрудников ТЦК, затолкавших его в микроавтобус, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Видео прислали из Днепродзержинска. Мы видим, как сотрудники ТЦК, поймав очередного "добровольца", волокут его в микроавтобус. И тут появляется на "Дэу" простой гражданин и вступает в явно неравный бой, пытаясь освободить парня. Тут же подъезжает другая машина, и вместе им удается спасти человека", - сказал собеседник агентства. Также он передал сообщение очевидца произошедшего. "Район Черемушки, где это снято, крепят с особым усердием. Да, парень запрыгнул в 11-ю маршрутку (зеленый автобус на видео) и "свалил". По факту - водила "Ланоса" ему жизнь спас. Об этом и в местных "ухылянтских" ("ухилянт" - в переводе с украинского "уклонист" - ред.) чатиках пишут", - рассказал житель Днепродзержинска Лебедеву. Лебедев отметил, что среди украинцев организовывается народное сопротивление против мобилизации в ВСУ, проводимой Киевом, и всё чаще незнакомые люди помогают отбить задержанных мужчин у сотрудников ТЦК. Подпольщик предоставил видео, на котором мужчину несут трое военнослужащих и заталкивают в микроавтобус, после чего местные жители блокируют автомобиль ТЦК и вступают с ними в драку.

https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html

https://ria.ru/20250322/nikolaev-2006691247.html

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Сопротивление задержанию ТЦК Жители Днепродзержинска (укр. Каменское) в Днепропетровской области отбили задержанного мужчину у сотрудников ТЦК, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев. 2025-06-01T19:38 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепродзержинск, украина, днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины