https://ria.ru/20250601/ukraina-2020256218.html

Киев хочет спровоцировать Россию на отказ от переговоров, заявил Джабаров

Киев хочет спровоцировать Россию на отказ от переговоров, заявил Джабаров - РИА Новости, 01.06.2025

Киев хочет спровоцировать Россию на отказ от переговоров, заявил Джабаров

Украина хочет спровоцировать Россию на отказ от участия во втором раунде переговоров в Стамбуле, Киев хочет не мира, а войны, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:50:00+03:00

2025-06-01T11:50:00+03:00

2025-06-01T11:50:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украина хочет спровоцировать Россию на отказ от участия во втором раунде переговоров в Стамбуле, Киев хочет не мира, а войны, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Конечно, все это приурочено к тому, что завтра должны были начаться переговоры в Стамбуле – для того, чтобы спровоцировать нас, чтобы мы отказались от проведения этих переговоров, которых ужасно не хочет Украина. Потому что Украина мира не желает – Украина хочет войны", - сказал Джабаров. Сенатор отметил, что с террором надо бороться. "Я думаю, что сейчас самое главное — разобраться, что и как было, чтобы не допускать в будущем подобные деяния", - подчеркнул первый замглавы международного комитета. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный состав №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. Позже РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/brjansk-2020254721.html

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