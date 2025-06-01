В Брянской области объявили траур после обрушения моста
В Брянской области 2, 3 и 4 июня объявили днями траура после обрушения моста
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дни траура 2, 3 и 4 июня объявлены в Брянской области в связи с трагедией с поездом в Выгоничском районе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. На всей территории Брянской области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области. Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Брянской области, в дни траура отменяют все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач", – написал губернатор.
Богомаз добавил, что правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.