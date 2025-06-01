https://ria.ru/20250601/traur-2020274690.html

В Брянской области объявили траур после обрушения моста

В Брянской области объявили траур после обрушения моста - РИА Новости, 01.06.2025

В Брянской области объявили траур после обрушения моста

Дни траура 2, 3 и 4 июня объявлены в Брянской области в связи с трагедией с поездом в Выгоничском районе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:28:00+03:00

2025-06-01T13:28:00+03:00

2025-06-01T16:30:00+03:00

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020263648_181:137:1203:712_1920x0_80_0_0_1bba934fb8128dbf1c7c28e2ca91810d.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дни траура 2, 3 и 4 июня объявлены в Брянской области в связи с трагедией с поездом в Выгоничском районе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. На всей территории Брянской области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области. Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Брянской области, в дни траура отменяют все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач", – написал губернатор.Богомаз добавил, что правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/brjansk-2020271704.html

https://ria.ru/20250601/zaharova-2020272409.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия