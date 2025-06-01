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В Брянской области объявили траур после обрушения моста - РИА Новости, 01.06.2025
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13:28 01.06.2025 (обновлено: 16:30 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/traur-2020274690.html
В Брянской области объявили траур после обрушения моста
В Брянской области объявили траур после обрушения моста - РИА Новости, 01.06.2025
В Брянской области объявили траур после обрушения моста
Дни траура 2, 3 и 4 июня объявлены в Брянской области в связи с трагедией с поездом в Выгоничском районе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:28:00+03:00
2025-06-01T16:30:00+03:00
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дни траура 2, 3 и 4 июня объявлены в Брянской области в связи с трагедией с поездом в Выгоничском районе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. На всей территории Брянской области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области. Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Брянской области, в дни траура отменяют все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач", – написал губернатор.Богомаз добавил, что правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/brjansk-2020271704.html
https://ria.ru/20250601/zaharova-2020272409.html
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брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
В Брянской области объявили траур после обрушения моста

В Брянской области 2, 3 и 4 июня объявили днями траура после обрушения моста

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дни траура 2, 3 и 4 июня объявлены в Брянской области в связи с трагедией с поездом в Выгоничском районе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. На всей территории Брянской области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области. Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Брянской области, в дни траура отменяют все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач", – написал губернатор.
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Богомаз добавил, что правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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Брянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествия
 
 
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