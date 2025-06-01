https://ria.ru/20250601/tramp-2020259984.html
Ушаков назвал разговоры Путина и Трампа полезными
Ушаков назвал разговоры Путина и Трампа полезными - РИА Новости, 01.06.2025
Ушаков назвал разговоры Путина и Трампа полезными
Телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа полезны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:08:00+03:00
2025-06-01T12:08:00+03:00
2025-06-01T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа полезны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.По словам Ушакова, телефонные разговоры двух государственных лидеров дают определенные результаты в реализации различных договоренностей."Уже сами разговоры по телефону полезны", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину."Уже сами разговоры по телефону полезны", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Интервью было записано 28 мая.Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. Это был третий разговор глав государств с момента вступления Трампа в должность. В первый раз они пообщались 12 февраля, во второй — 18 марта.
https://ria.ru/20250601/tramp-2020243933.html
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Владимир Путин, Юрий Ушаков, Россия, США, Дональд Трамп, В мире
Ушаков назвал разговоры Путина и Трампа полезными
Ушаков назвал телефонные разговоры Путина и Трампа полезными