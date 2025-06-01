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СМИ: план ЕС отдать украденные у России деньги Киеву срывается из-за Трампа - РИА Новости, 01.06.2025
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02:23 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/tramp-2020209963.html
СМИ: план ЕС отдать украденные у России деньги Киеву срывается из-за Трампа
СМИ: план ЕС отдать украденные у России деньги Киеву срывается из-за Трампа - РИА Новости, 01.06.2025
СМИ: план ЕС отдать украденные у России деньги Киеву срывается из-за Трампа
ЕС может отложить передачу конфискованных российских активов Украине из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа в рамках мер по укреплению евро,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T02:23:00+03:00
2025-06-01T02:23:00+03:00
россия
сша
европа
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ЕС может отложить передачу конфискованных российских активов Украине из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа в рамках мер по укреплению евро, пишет британская газета The Guardian."Сегодня евро рассматривается как стабильная валюта, в то время как доллар подвергается ежедневным нападкам. Сейчас самое время показать, что Европа — самая безопасная гавань, в отличие от Америки Трампа", — говорится в материале.При этом, как утверждает автор статьи, в Брюсселе ходят слухи, что это может помешать попыткам использовать замороженные активы России."Как бы это выглядело, &lt;…&gt;, если бы Европейский союз привлек больше инвестиций посредством совместного выпуска "стабильных" облигаций, одновременно объявив о конфискации средств инвесторов" — говорится в материале.На прошлой неделе глава Белого дома пригрозил ЕС ввести 50-процентные пошлины с 1 июня, поскольку переговоры о торговле c Европой ни к чему не ведут. Через два дня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом. По его итогам она отметила, что Евросоюзу для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля.В начале апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составляет десять процентов, а для 57 стран заработали повышенные тарифы. При этом уже 9 апреля президент США сообщил, что более 75 государств запросили переговоры, поэтому в течение 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые пошлины в десять процентов.После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250531/es-2020124676.html
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россия, сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
СМИ: план ЕС отдать украденные у России деньги Киеву срывается из-за Трампа

Guardian: ЕС может отложить передачу российских активов Киеву из-за Трампа

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ЕС может отложить передачу конфискованных российских активов Украине из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа в рамках мер по укреплению евро, пишет британская газета The Guardian.
"Сегодня евро рассматривается как стабильная валюта, в то время как доллар подвергается ежедневным нападкам. Сейчас самое время показать, что Европа — самая безопасная гавань, в отличие от Америки Трампа", — говорится в материале.
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При этом, как утверждает автор статьи, в Брюсселе ходят слухи, что это может помешать попыткам использовать замороженные активы России.
"Как бы это выглядело, <…>, если бы Европейский союз привлек больше инвестиций посредством совместного выпуска "стабильных" облигаций, одновременно объявив о конфискации средств инвесторов" — говорится в материале.
На прошлой неделе глава Белого дома пригрозил ЕС ввести 50-процентные пошлины с 1 июня, поскольку переговоры о торговле c Европой ни к чему не ведут. Через два дня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом. По его итогам она отметила, что Евросоюзу для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля.
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В начале апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составляет десять процентов, а для 57 стран заработали повышенные тарифы. При этом уже 9 апреля президент США сообщил, что более 75 государств запросили переговоры, поэтому в течение 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые пошлины в десять процентов.
После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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РоссияСШАЕвропаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
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