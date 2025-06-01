https://ria.ru/20250601/tramp-2020209963.html

СМИ: план ЕС отдать украденные у России деньги Киеву срывается из-за Трампа

СМИ: план ЕС отдать украденные у России деньги Киеву срывается из-за Трампа - РИА Новости, 01.06.2025

СМИ: план ЕС отдать украденные у России деньги Киеву срывается из-за Трампа

ЕС может отложить передачу конфискованных российских активов Украине из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа в рамках мер по укреплению евро,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T02:23:00+03:00

2025-06-01T02:23:00+03:00

2025-06-01T02:23:00+03:00

россия

сша

европа

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019513439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3cf580918abe9750fa3eb7789f57affa.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ЕС может отложить передачу конфискованных российских активов Украине из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа в рамках мер по укреплению евро, пишет британская газета The Guardian."Сегодня евро рассматривается как стабильная валюта, в то время как доллар подвергается ежедневным нападкам. Сейчас самое время показать, что Европа — самая безопасная гавань, в отличие от Америки Трампа", — говорится в материале.При этом, как утверждает автор статьи, в Брюсселе ходят слухи, что это может помешать попыткам использовать замороженные активы России."Как бы это выглядело, <…>, если бы Европейский союз привлек больше инвестиций посредством совместного выпуска "стабильных" облигаций, одновременно объявив о конфискации средств инвесторов" — говорится в материале.На прошлой неделе глава Белого дома пригрозил ЕС ввести 50-процентные пошлины с 1 июня, поскольку переговоры о торговле c Европой ни к чему не ведут. Через два дня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом. По его итогам она отметила, что Евросоюзу для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля.В начале апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составляет десять процентов, а для 57 стран заработали повышенные тарифы. При этом уже 9 апреля президент США сообщил, что более 75 государств запросили переговоры, поэтому в течение 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые пошлины в десять процентов.После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250531/es-2020124676.html

https://ria.ru/20250530/kartayzer-2019766304.html

https://ria.ru/20250425/reuters-2013397824.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии