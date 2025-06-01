https://ria.ru/20250601/terakty-2020316931.html
Некоторых участников атак на российские военные аэродромы задержали
Некоторых участников атак на российские военные аэродромы задержали - РИА Новости, 02.06.2025
Некоторых участников атак на российские военные аэродромы задержали
Ряд причастных к терактам, организованным киевским режимом против российских аэродромов, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-01T18:23:00+03:00
2025-06-01T18:23:00+03:00
2025-06-02T01:57:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ряд причастных к терактам, организованным киевским режимом против российских аэродромов, сообщило Министерство обороны."Некоторые участники терактов задержаны", — рассказали в ведомстве.В воскресенье киевский режим совершил террористические атаки с помощью FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиатехники, возгорания уже ликвидировали, жертв среди персонала нет, в остальных регионах атаки отбили.Ответственность за нападения на себя взял Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250601/terakt-2020316315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), амурская область, рязанская область, ивановская область, украина, вооруженные силы украины
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Некоторых участников атак на российские военные аэродромы задержали
МО: некоторые участники киевских атак на военные аэродромы в РФ задержаны