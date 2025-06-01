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Некоторых участников атак на российские военные аэродромы задержали - РИА Новости, 02.06.2025
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18:23 01.06.2025 (обновлено: 01:57 02.06.2025)
https://ria.ru/20250601/terakty-2020316931.html
Некоторых участников атак на российские военные аэродромы задержали
Некоторых участников атак на российские военные аэродромы задержали - РИА Новости, 02.06.2025
Некоторых участников атак на российские военные аэродромы задержали
Ряд причастных к терактам, организованным киевским режимом против российских аэродромов, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-01T18:23:00+03:00
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россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
амурская область
рязанская область
ивановская область
украина
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ряд причастных к терактам, организованным киевским режимом против российских аэродромов, сообщило Министерство обороны.&quot;Некоторые участники терактов задержаны&quot;, — рассказали в ведомстве.В воскресенье киевский режим совершил террористические атаки с помощью FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиатехники, возгорания уже ликвидировали, жертв среди персонала нет, в остальных регионах атаки отбили.Ответственность за нападения на себя взял Владимир Зеленский.
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россия
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рязанская область
ивановская область
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), амурская область, рязанская область, ивановская область, украина, вооруженные силы украины
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Амурская область, Рязанская область, Ивановская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Некоторых участников атак на российские военные аэродромы задержали

МО: некоторые участники киевских атак на военные аэродромы в РФ задержаны

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ряд причастных к терактам, организованным киевским режимом против российских аэродромов, сообщило Министерство обороны.
«

"Некоторые участники терактов задержаны", — рассказали в ведомстве.

В воскресенье киевский режим совершил террористические атаки с помощью FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиатехники, возгорания уже ликвидировали, жертв среди персонала нет, в остальных регионах атаки отбили.
Ответственность за нападения на себя взял Владимир Зеленский.
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Киев совершил теракт в отношении военных аэродромов, заявило Минобороны
Вчера, 18:20
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Амурская областьРязанская областьИвановская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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