https://ria.ru/20250601/taurus-2019959487.html

"Под ложным флагом". Мерц придумал рискованный способ обмануть Россию

"Под ложным флагом". Мерц придумал рискованный способ обмануть Россию - РИА Новости, 01.06.2025

"Под ложным флагом". Мерц придумал рискованный способ обмануть Россию

Последний визит Зеленского в Германию отличался от его обычных вояжей по Европе. Особый интерес вызвала перспектива поставок крылатых ракет Taurus — они стали... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:00:00+03:00

2025-06-01T08:00:00+03:00

2025-06-01T08:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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германия

вооруженные силы украины

дмитрий медведев

владимир зеленский

фридрих мерц

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Последний визит Зеленского в Германию отличался от его обычных вояжей по Европе. Особый интерес вызвала перспектива поставок крылатых ракет Taurus — они стали бы самыми дальнобойными на вооружении ВСУ. Однако, судя по заявлениям сторон, возможный ответ России заставил искать другие варианты. О том, какие альтернативы нашли в Берлине и Киеве, — в материале РИА Новости.Большие надеждыНа встречу Зеленского с Мерцем в Киеве рассчитывали особо — Украина просит "Таурусы", способные поражать цели на расстоянии до 500 километров, с мая 2023-го, а новоиспеченный канцлер давно был одним из сторонников таких поставок. Между тем в начале мая он сообщил, что отныне информация о снабжении ВСУ Германией публично не разглашается.Объяснил: эти сведения помогали России. Но есть и обратная сторона медали: по вопросу предоставления Киеву ракет Taurus среди немцев единства нет. К примеру, в марте против были 64%.Теперь Мерц заявил: "Больше нет никаких ограничений по дальности вооружения, поставляемого Украине, — ни у британцев, ни у французов, ни у нас, ни у американцев".И хотя "Таурусы" не упомянул, это восприняли именно как соответствующий анонс. Пришлось уточнять: дескать, запрет отменили еще при Шольце. На совместной пресс-конференции с Зеленским ничего нового не прозвучало.Возможные последствияРазумеется, в Москве отреагировали жестко."При наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях. <...> Оно находится в компетенции Верховного главнокомандующего", — сказал РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.В Кремле добавили, что подобная риторика Берлина подрывает переговорный процесс с Киевом — немецкие власти провоцируют продолжение войны.И Мерц, судя по всему, попытался разрядить обстановку. На следующий день он пояснил, что передача Киеву "Таурусов" действительно находится в области возможного, но на обучение украинских военных уйдут многие месяцы, а поставка ракет через полгода или год не облегчит участь Украины сегодня.Инвестиционные рискиВпрочем, Зеленский вернулся в Киев не с пустыми руками.Германия дает Киеву пять миллиардов евро — на боевую технику, стрелковое оружие и боеприпасы для различных систем.И самое интересное — инвестиции в украинский ВПК, а именно в производство дальнобойных вооружений. Речь идет о ракетах, летающих на 2500 километров."Быть может, это часть некой стратегии — и готовится почва для поставок Taurus. Не исключено, что Мерц <...> ищет способ сделать это без прямой конфронтации с Россией", — предположил чешский военный эксперт Лукаш Визингр в комментарии изданию Aktuálně.Плохая маскировка?Сейчас у ВСУ нет ничего похожего, хотя в советские времена ракетная отрасль на Украине процветала.Тем не менее на Банковой полны оптимизма. "Две тысячи двадцать пятый станет годом украинской крылатой ракеты", — уверял в декабре вице-премьер Михаил Федотов.Примерно тогда же в открытых источниках появилась информация о новой разработке украинского ВПК — ракете "Трембита". Характеристики довольно скромные: дальность — 200 километров, скорость — 400, боевая часть — до 25 килограммов. Главное преимущество — дешевизна, всего 15 тысяч долларов за штуку.Есть и другие проекты: оперативно-тактический комплекс "Гром-2", противокорабельная ракета "Нептун", ракета-дрон "Паляныця".В марте командир одного из украинских БПЛА-подразделений Валерий Боровик, ранее сам занимавшийся изготовлением дронов, сообщил The Times, что в этом году Киев получит аналог англо-французской ракеты Storm Shadow / SCALP."Произошел прорыв, позитивный шаг, который сделает Украину еще сильнее. Производство уже запустили", — хвастался он.Однако никаких подтверждений его словам нет — по крайней мере, пока. А все другие вооружения, используемые ВСУ, существенно отличаются по характеристикам от немецких "Таурусов". Поэтому, несмотря на засекреченность, первое же применение Киевом немецких ракет выведет хитрого Мерца на чистую воду."В Германии должны понимать, что любые попытки обмануть мировую общественность, выдавая германские Taurus за украинские ракеты, заведомо провальны, — подчеркнула в беседе с РИА Новости экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. — Россия найдет как наказать за такую ложь обе стороны".Чтобы ВСУ могли использовать эти ракеты, необходимо выполнение многих условий."Нужны специальное программное обеспечение для подготовки полетного задания, аппаратура для его выполнения и, конечно, квалифицированные специалисты. Ничего этого у Киева нет и близко не было никогда", — отметил в разговоре с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.И дроны тожеЕще одной статьей расходов для немецких налогоплательщиков станут украинские дроны. В частности, по данным Die Welt, около 400 миллионов евро уйдут на ударные беспилотники BARS, Ан-196 "Лютый" и дроны типа Flamingo.Ан-196 несет 75 килограммов взрывчатки и летит на 600 километров. BARS — на 800. Flamingo предназначены для перехвата других БПЛА, однако также могут использоваться как ударные.Все это значительно слабее "Таурусов", поэтому выглядит как попытка подсластить пилюлю для Киева. Между тем даже дальнобойные ракет не способны радикально изменить ситуацию на фронте. У Берлина, по самым оптимистичным подсчетам, лишь 600 ракет. В реальности, скорее всего, несколько сотен, причем две трети нуждаются в техническом обслуживании.В сухом остатке выгода от такого шага для Мерца весьма незначительна. Зато риски возрастут очень серьезно.

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

https://ria.ru/20250528/obstrely-2019372238.html

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Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, украина, германия, вооруженные силы украины, дмитрий медведев, владимир зеленский, фридрих мерц