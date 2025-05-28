Военный эксперт рассказал, какая проблема возникла в Германии из-за Taurus
Полковник в отставке Тиле: две трети ракет Taurus в ФРГ требуют техобслуживания
Истребитель ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Две трети крылатых ракет Taurus, которые есть у бундесвера, требуют технического обслуживания, заявил полковник в отставке и военный эксперт Ральф Тиле телеканалу NTV.
По его словам, поставки Taurus Киеву не окажут решающего значения в украинском конфликте.
"У нас их всего несколько сотен, из них две трети требуют технического обслуживания. Так что это несколько устаревшая система, хотя хорошая и точная", - заявил Тиле.
Он также отметил, что определенное количество Германия должна оставить у себя.
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"Это означает, что мы можем передать только небольшое количество Taurus при необходимости", - добавил он.
В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.