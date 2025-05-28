https://ria.ru/20250528/taurus--2019603774.html

Военный эксперт рассказал, какая проблема возникла в Германии из-за Taurus

Военный эксперт рассказал, какая проблема возникла в Германии из-за Taurus - РИА Новости, 28.05.2025

Военный эксперт рассказал, какая проблема возникла в Германии из-за Taurus

Две трети крылатых ракет Taurus, которые есть у бундесвера, требуют технического обслуживания, заявил полковник в отставке и военный эксперт Ральф Тиле... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:16:00+03:00

2025-05-28T17:16:00+03:00

2025-05-28T17:16:00+03:00

в мире

россия

киев

украина

мария захарова

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896937627_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7968875d86e1ace9c75286eac53b0c2e.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Две трети крылатых ракет Taurus, которые есть у бундесвера, требуют технического обслуживания, заявил полковник в отставке и военный эксперт Ральф Тиле телеканалу NTV. По его словам, поставки Taurus Киеву не окажут решающего значения в украинском конфликте. "У нас их всего несколько сотен, из них две трети требуют технического обслуживания. Так что это несколько устаревшая система, хотя хорошая и точная", - заявил Тиле. Он также отметил, что определенное количество Германия должна оставить у себя. "Это означает, что мы можем передать только небольшое количество Taurus при необходимости", - добавил он. В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250527/taurus--2019384734.html

https://ria.ru/20250528/simonyan-2019567955.html

https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, киев, украина, мария захарова, сергей лавров, нато