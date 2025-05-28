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Военный эксперт рассказал, какая проблема возникла в Германии из-за Taurus - РИА Новости, 28.05.2025
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17:16 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/taurus--2019603774.html
Военный эксперт рассказал, какая проблема возникла в Германии из-за Taurus
Военный эксперт рассказал, какая проблема возникла в Германии из-за Taurus - РИА Новости, 28.05.2025
Военный эксперт рассказал, какая проблема возникла в Германии из-за Taurus
Две трети крылатых ракет Taurus, которые есть у бундесвера, требуют технического обслуживания, заявил полковник в отставке и военный эксперт Ральф Тиле... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:16:00+03:00
2025-05-28T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Две трети крылатых ракет Taurus, которые есть у бундесвера, требуют технического обслуживания, заявил полковник в отставке и военный эксперт Ральф Тиле телеканалу NTV. По его словам, поставки Taurus Киеву не окажут решающего значения в украинском конфликте. "У нас их всего несколько сотен, из них две трети требуют технического обслуживания. Так что это несколько устаревшая система, хотя хорошая и точная", - заявил Тиле. Он также отметил, что определенное количество Германия должна оставить у себя. "Это означает, что мы можем передать только небольшое количество Taurus при необходимости", - добавил он. В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250527/taurus--2019384734.html
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в мире, россия, киев, украина, мария захарова, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Киев, Украина, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО
Военный эксперт рассказал, какая проблема возникла в Германии из-за Taurus

Полковник в отставке Тиле: две трети ракет Taurus в ФРГ требуют техобслуживания

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Две трети крылатых ракет Taurus, которые есть у бундесвера, требуют технического обслуживания, заявил полковник в отставке и военный эксперт Ральф Тиле телеканалу NTV.
По его словам, поставки Taurus Киеву не окажут решающего значения в украинском конфликте.
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"У нас их всего несколько сотен, из них две трети требуют технического обслуживания. Так что это несколько устаревшая система, хотя хорошая и точная", - заявил Тиле.
Он также отметил, что определенное количество Германия должна оставить у себя.
«
"Это означает, что мы можем передать только небольшое количество Taurus при необходимости", - добавил он.
В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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