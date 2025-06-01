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США не стремятся к отделению экономики от Китая, заявил глава Минфина - РИА Новости, 01.06.2025
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17:47 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/ssha-2020312023.html
США не стремятся к отделению экономики от Китая, заявил глава Минфина
США не стремятся к отделению экономики от Китая, заявил глава Минфина - РИА Новости, 01.06.2025
США не стремятся к отделению экономики от Китая, заявил глава Минфина
США не стремятся к отделению своей экономики от Китая, но намерены снижать риски, якобы исходящие со стороны КНР, заявил глава американского минфина Скотт... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:47:00+03:00
2025-06-01T17:47:00+03:00
китай
сша
вашингтон (штат)
скотт бессент
дональд трамп
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США не стремятся к отделению своей экономики от Китая, но намерены снижать риски, якобы исходящие со стороны КНР, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. "Что мы стараемся сделать - это снизить риски. Мы не хотим отделяться, но нам нужно снизить риски", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News, комментируя экономические и торговые отношения Вашингтона и Пекина. Бессент подчеркнул, что речь идет в том числе о сферах полупроводников, медикаментов и других товарах, а также о редкоземельных металлах и критических минералах. Министр финансов США добавил, что рассчитывает на скорый разговор американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для обсуждения отношений двух стран.
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китай, сша, вашингтон (штат), скотт бессент, дональд трамп, си цзиньпин, в мире
Китай, США, Вашингтон (штат), Скотт Бессент, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, В мире
США не стремятся к отделению экономики от Китая, заявил глава Минфина

Глава Минфина Бессент: США не стремятся к отделению своей экономики от Китая

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США не стремятся к отделению своей экономики от Китая, но намерены снижать риски, якобы исходящие со стороны КНР, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Что мы стараемся сделать - это снизить риски. Мы не хотим отделяться, но нам нужно снизить риски", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News, комментируя экономические и торговые отношения Вашингтона и Пекина.
Бессент подчеркнул, что речь идет в том числе о сферах полупроводников, медикаментов и других товарах, а также о редкоземельных металлах и критических минералах. Министр финансов США добавил, что рассчитывает на скорый разговор американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для обсуждения отношений двух стран.
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КитайСШАВашингтон (штат)Скотт БессентДональд ТрампСи ЦзиньпинВ мире
 
 
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