https://ria.ru/20250601/spetsoperatsiya-2020330769.html

Российские военные ударили "Искандером" по палаточному лагерю бригад ВСУ

Российские военные ударили "Искандером" по палаточному лагерю бригад ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025

Российские военные ударили "Искандером" по палаточному лагерю бригад ВСУ

Российские ракетные расчеты поразили лагерь двух украинских бригад в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:42:00+03:00

2025-06-01T19:42:00+03:00

2025-06-01T20:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские ракетные расчеты поразили лагерь двух украинских бригад в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.Удар нанесли оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Российские войска поразили палаточный лагерь 158-й отдельной мотострелковой бригады и 33-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ на полигоне Новомосковск в районе населенного пункта Гвардейское Днепропетровской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250601/rogov-2020321727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар "Искандером" по палаточному лагерю ВСУ в Днепропетровской области Минобороны России опубликовало кадры удара "Искандером" по палаточному лагерю 158 омбр и 33 омбр ВСУ на полигоне "Новомосковск" в районе населенного пункта Гвардейское в Днепропетровской области. Кадры удара оказались в распоряжении РИА Новости. 2025-06-01T19:42 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область