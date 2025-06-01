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Российские военные ударили "Искандером" по палаточному лагерю бригад ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 01.06.2025 (обновлено: 20:29 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/spetsoperatsiya-2020330769.html
Российские военные ударили "Искандером" по палаточному лагерю бригад ВСУ
Российские военные ударили "Искандером" по палаточному лагерю бригад ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
Российские военные ударили "Искандером" по палаточному лагерю бригад ВСУ
Российские ракетные расчеты поразили лагерь двух украинских бригад в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:42:00+03:00
2025-06-01T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские ракетные расчеты поразили лагерь двух украинских бригад в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.Удар нанесли оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Российские войска поразили палаточный лагерь 158-й отдельной мотострелковой бригады и 33-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ на полигоне Новомосковск в районе населенного пункта Гвардейское Днепропетровской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250601/rogov-2020321727.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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Удар "Искандером" по палаточному лагерю ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны России опубликовало кадры удара "Искандером" по палаточному лагерю 158 омбр и 33 омбр ВСУ на полигоне "Новомосковск" в районе населенного пункта Гвардейское в Днепропетровской области. Кадры удара оказались в распоряжении РИА Новости.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область
Российские военные ударили "Искандером" по палаточному лагерю бригад ВСУ

По палаточному лагерю бригад ВСУ на полигоне Новомосковск удалили "Искандером"

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские ракетные расчеты поразили лагерь двух украинских бригад в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
Удар нанесли оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер".
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Вчера, 18:46
Российские войска поразили палаточный лагерь 158-й отдельной мотострелковой бригады и 33-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ на полигоне Новомосковск в районе населенного пункта Гвардейское Днепропетровской области.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская область
 
 
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