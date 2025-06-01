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Российские военные ударили "Искандером" по палаточному лагерю бригад ВСУ
Российские военные ударили "Искандером" по палаточному лагерю бригад ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
Российские военные ударили "Искандером" по палаточному лагерю бригад ВСУ
Российские ракетные расчеты поразили лагерь двух украинских бригад в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:42:00+03:00
2025-06-01T19:42:00+03:00
2025-06-01T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские ракетные расчеты поразили лагерь двух украинских бригад в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.Удар нанесли оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Российские войска поразили палаточный лагерь 158-й отдельной мотострелковой бригады и 33-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ на полигоне Новомосковск в районе населенного пункта Гвардейское Днепропетровской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250601/rogov-2020321727.html
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Удар "Искандером" по палаточному лагерю ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны России опубликовало кадры удара "Искандером" по палаточному лагерю 158 омбр и 33 омбр ВСУ на полигоне "Новомосковск" в районе населенного пункта Гвардейское в Днепропетровской области.
Кадры удара оказались в распоряжении РИА Новости.
2025-06-01T19:42
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область
Российские военные ударили "Искандером" по палаточному лагерю бригад ВСУ
По палаточному лагерю бригад ВСУ на полигоне Новомосковск удалили "Искандером"