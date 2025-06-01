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Министр транспорта провел совещание после ЧП с поездами - РИА Новости, 01.06.2025
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10:21 01.06.2025 (обновлено: 10:29 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/soveschanie-2020243763.html
Министр транспорта провел совещание после ЧП с поездами
Министр транспорта провел совещание после ЧП с поездами - РИА Новости, 01.06.2025
Министр транспорта провел совещание после ЧП с поездами
Происшествия в Брянской и Курской областях находятся на личном контроле министра транспорта РФ Романа Старовойта, глава Минтранса РФ провел координационное... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:21:00+03:00
2025-06-01T10:29:00+03:00
россия
происшествия
роман старовойт
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Происшествия в Брянской и Курской областях находятся на личном контроле министра транспорта РФ Романа Старовойта, глава Минтранса РФ провел координационное совещание в ситуационном центре, сообщили в ведомстве."Роман Старовойт провел координационное совещание в ситуационном центре Минтранса — ЧП с поездами находятся на личном контроле министра. Минувшей ночью в Брянской и Курской областях в результате противоправных действий произошло обрушение двух мостовых пролетов. На базе РЖД сформирован оперштаб", - говорится в сообщении.На месте происшествия в Брянской области работают 16 технических бригад, направлено 11 автобусов для эвакуации пассажиров в пункты временного размещения. Пассажиров обеспечили питанием и водой. В пути их сопровождали медицинские бригады, пояснили в Минтрансе РФ.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.Позже РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. Автодорога, проходящая под мостом на 48-км трассы Тросна - Калиновка в Железногорском районе, перекрыта. Движение транспорта организовано в объезд", - добавили в Минтрансе.Минтранс РФ выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/sk-2020244941.html
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россия, происшествия, роман старовойт
Россия, Происшествия, Роман Старовойт
Министр транспорта провел совещание после ЧП с поездами

Старовойт провел совещание в ситуационном центре после ЧП с поездами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Роман Старовойт
Министр транспорта РФ Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Министр транспорта РФ Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Происшествия в Брянской и Курской областях находятся на личном контроле министра транспорта РФ Романа Старовойта, глава Минтранса РФ провел координационное совещание в ситуационном центре, сообщили в ведомстве.
"Роман Старовойт провел координационное совещание в ситуационном центре Минтранса — ЧП с поездами находятся на личном контроле министра. Минувшей ночью в Брянской и Курской областях в результате противоправных действий произошло обрушение двух мостовых пролетов. На базе РЖД сформирован оперштаб", - говорится в сообщении.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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На месте происшествия в Брянской области работают 16 технических бригад, направлено 11 автобусов для эвакуации пассажиров в пункты временного размещения. Пассажиров обеспечили питанием и водой. В пути их сопровождали медицинские бригады, пояснили в Минтрансе РФ.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
Позже РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. Автодорога, проходящая под мостом на 48-км трассы Тросна - Калиновка в Железногорском районе, перекрыта. Движение транспорта организовано в объезд", - добавили в Минтрансе.
Минтранс РФ выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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