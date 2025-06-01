https://ria.ru/20250601/sostav-2020256998.html

Состав "своих не бросаем" помогает на месте ЧП в Брянской области

Состав "своих не бросаем" помогает на месте ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Состав "своих не бросаем" помогает на месте ЧП в Брянской области

Состав "своих не бросаем" помогает в Брянской области после подрыва моста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:55:00+03:00

2025-06-01T11:55:00+03:00

2025-06-01T12:14:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

москва

александр богомаз

светлана петренко

московская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Состав "своих не бросаем" помогает в Брянской области после подрыва моста, передает корреспондент РИА Новости. На участке железной дороги, над которой пролегал подорванный мост, помогает состав "своих не бросаем". Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на место трагедии прибыл другой состав - для помощи в ликвидации последствий ЧП. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. В ЧП с поездом в Брянской области пострадали 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками и отпущены, сообщил губернатор Богомаз. По его словам, семь человек погибли.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/most-2020223726.html

https://ria.ru/20250601/peskov-2020254332.html

брянская область

выгоничский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области