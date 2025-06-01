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Состав "своих не бросаем" помогает на месте ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
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11:55 01.06.2025 (обновлено: 12:14 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/sostav-2020256998.html
Состав "своих не бросаем" помогает на месте ЧП в Брянской области
Состав "своих не бросаем" помогает на месте ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Состав "своих не бросаем" помогает на месте ЧП в Брянской области
Состав "своих не бросаем" помогает в Брянской области после подрыва моста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:55:00+03:00
2025-06-01T12:14:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
светлана петренко
московская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Состав "своих не бросаем" помогает в Брянской области после подрыва моста, передает корреспондент РИА Новости. На участке железной дороги, над которой пролегал подорванный мост, помогает состав "своих не бросаем". Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на место трагедии прибыл другой состав - для помощи в ликвидации последствий ЧП. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. В ЧП с поездом в Брянской области пострадали 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками и отпущены, сообщил губернатор Богомаз. По его словам, семь человек погибли.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/most-2020223726.html
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брянская область
выгоничский район
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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Московская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Состав "своих не бросаем" помогает на месте ЧП в Брянской области

Состав "своих не бросаем" помогает в Брянской области после подрыва моста

© РИА НовостиСостав "своих не бросаем" помогает в Брянской области после подрыва моста
Состав своих не бросаем помогает в Брянской области после подрыва моста - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Состав "своих не бросаем" помогает в Брянской области после подрыва моста
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Состав "своих не бросаем" помогает в Брянской области после подрыва моста, передает корреспондент РИА Новости.
На участке железной дороги, над которой пролегал подорванный мост, помогает состав "своих не бросаем".
Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв
08:13
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на место трагедии прибыл другой состав - для помощи в ликвидации последствий ЧП.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.
В ЧП с поездом в Брянской области пострадали 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками и отпущены, сообщил губернатор Богомаз. По его словам, семь человек погибли.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях
11:39
 
ПроисшествияБрянская областьВыгоничский районМоскваАлександр БогомазСветлана ПетренкоМосковская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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