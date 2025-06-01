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В Сомали ликвидировали 15 боевиков ИГ*, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.06.2025
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13:17 01.06.2025 (обновлено: 13:30 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/somali-2020273209.html
В Сомали ликвидировали 15 боевиков ИГ*, сообщают СМИ
В Сомали ликвидировали 15 боевиков ИГ*, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.06.2025
В Сомали ликвидировали 15 боевиков ИГ*, сообщают СМИ
По меньшей мере 15 боевиков "Исламского государства"* были ликвидированы в ходе операции по захвату их командного пункта в Пунтленде на востоке Сомали, сообщает РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 боевиков "Исламского государства"* были ликвидированы в ходе операции по захвату их командного пункта в Пунтленде на востоке Сомали, сообщает издание Garowe со ссылкой на местные власти. "Чиновники заявили, что по меньшей мере 15 боевиков были убиты в ходе наступления, которое проходило между Мийраале и долиной Баалладе, прежде чем повстанцы смогли скрыться. Операция знаменует собой значительный удар по присутствию экстремистской группировки в регионе", - пишет издание. Отмечается, что в результате операции был захвачен важный командный центр террористов.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, россия, пунтленд, сомали, исламское государство*
В мире, Россия, Пунтленд, Сомали, Исламское государство*
В Сомали ликвидировали 15 боевиков ИГ*, сообщают СМИ

Garowe: в Сомали ликвидировали 15 боевиков ИГ* при захвате командного пункта

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСотрудник службы безопасности в Могадишо, Сомали
Сотрудник службы безопасности в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 боевиков "Исламского государства"* были ликвидированы в ходе операции по захвату их командного пункта в Пунтленде на востоке Сомали, сообщает издание Garowe со ссылкой на местные власти.
"Чиновники заявили, что по меньшей мере 15 боевиков были убиты в ходе наступления, которое проходило между Мийраале и долиной Баалладе, прежде чем повстанцы смогли скрыться. Операция знаменует собой значительный удар по присутствию экстремистской группировки в регионе", - пишет издание.
Отмечается, что в результате операции был захвачен важный командный центр террористов.

* Террористическая организация, запрещена в России
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