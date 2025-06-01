https://ria.ru/20250601/somali-2020273209.html

В Сомали ликвидировали 15 боевиков ИГ*, сообщают СМИ

В Сомали ликвидировали 15 боевиков ИГ*, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.06.2025

В Сомали ликвидировали 15 боевиков ИГ*, сообщают СМИ

По меньшей мере 15 боевиков "Исламского государства"* были ликвидированы в ходе операции по захвату их командного пункта в Пунтленде на востоке Сомали, сообщает РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:17:00+03:00

2025-06-01T13:17:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 боевиков "Исламского государства"* были ликвидированы в ходе операции по захвату их командного пункта в Пунтленде на востоке Сомали, сообщает издание Garowe со ссылкой на местные власти. "Чиновники заявили, что по меньшей мере 15 боевиков были убиты в ходе наступления, которое проходило между Мийраале и долиной Баалладе, прежде чем повстанцы смогли скрыться. Операция знаменует собой значительный удар по присутствию экстремистской группировки в регионе", - пишет издание. Отмечается, что в результате операции был захвачен важный командный центр террористов.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250601/afganistan-2020271409.html

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