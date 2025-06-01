https://ria.ru/20250601/sk-2020245761.html

Следователи проводят неотложные мероприятия для расследования ЧП с поездами

Следователи проводят неотложные мероприятия для расследования ЧП с поездами - РИА Новости, 01.06.2025

Следователи проводят неотложные мероприятия для расследования ЧП с поездами

В Брянской и Курской областях проводятся неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:34:00+03:00

2025-06-01T10:34:00+03:00

2025-06-01T10:35:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

курская область

выгоничский район

светлана петренко

александр богомаз

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Брянской и Курской областях проводятся неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва."В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала она.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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россия

москва

курская область

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