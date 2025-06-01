Следователи проводят неотложные мероприятия для расследования ЧП с поездами
СК: в Брянской и Курской областях проводятся неотложные следственные действия
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramОбрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Брянской и Курской областях проводятся неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
"В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала она.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>