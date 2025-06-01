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Следователи проводят неотложные мероприятия для расследования ЧП с поездами - РИА Новости, 01.06.2025
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10:34 01.06.2025 (обновлено: 10:35 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/sk-2020245761.html
Следователи проводят неотложные мероприятия для расследования ЧП с поездами
Следователи проводят неотложные мероприятия для расследования ЧП с поездами - РИА Новости, 01.06.2025
Следователи проводят неотложные мероприятия для расследования ЧП с поездами
В Брянской и Курской областях проводятся неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:34:00+03:00
2025-06-01T10:35:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
курская область
выгоничский район
светлана петренко
александр богомаз
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Брянской и Курской областях проводятся неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва."В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала она.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
москва
курская область
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, курская область, выгоничский район, светлана петренко, александр богомаз, московская железная дорога, ржд
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Курская область, Выгоничский район, Светлана Петренко, Александр Богомаз, Московская железная дорога, РЖД
Следователи проводят неотложные мероприятия для расследования ЧП с поездами

СК: в Брянской и Курской областях проводятся неотложные следственные действия

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramОбрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Брянской и Курской областях проводятся неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
"В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала она.

О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваКурская областьВыгоничский районСветлана ПетренкоАлександр БогомазМосковская железная дорогаРЖД
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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